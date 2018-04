Am vergangenen Wochenende holte der Münchner Sänger Jesper Munk, der inzwischen in Berlin lebt, mit seiner Band sein ausgefallenes Bluestage-Konzert in der Kulturfabrik Roth nach – und bescherte dem Festival ein zwar verspätetes, aber dafür umso furioseres Finale. Bei Jesper Munk steht der Blues nicht mehr im Mittelpunkt, die neuen Songs fühlen sich eher nach einer Identitätssuche an, in der vieles ausprobiert wird, in der ein Musiker mit weitem Horizont nach einem eigenen Weg sucht. Ab und an blitzen aber immer noch Gänsehaut-Momente auf.