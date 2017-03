Sabine Asgodom in Roth: Weibliche Weltbilder seziert

Bestseller-Autorin und Management-Trainerin sprach zum Internationalen Frauentag - 09.03.2017 17:40 Uhr

ROTH - Eine Frau redet mit und über Frauen. Und Männer: Zum Internationalen Frauentag war die Management-Trainerin, Journalistin und Autorin zahlreicher Coaching-Bestseller ("Lebe wild und unersättlich"), Sabine Asgodom aus München, zu Gast in der Rother Kulturfabrik auf Einladung der Gleichstellungsstelle des Landratsamtes mit Unterstützung der Kulturfabrik, des Zonta-(Frauen-)Clubs Fränkisches Seenland und des Rother Frauenforums.

Sprachrohr für Frauen: Sabine Asgodom. Die Bestseller-Autorin und Management-Trainerin hielt ihren Geschlechtsgenossinnen in der Kulturfabrik temperament- und humorvoll den Spiegel vor und gab zugleich Denkanstöße, was Frauen an sich ändern können, um in der von Männern dominierten Wirtschaftswelt erfolgreicher als bisher unterwegs zu sein. Foto: Foto: Weinig



Unter der Überschrift "Eigenlob stimmt" redet Sabine Asgodom fast zwei Stunden zu ihrem zu 95 Prozent weiblichen Publikum. Eloquent. Temperamentvoll. Charmant. Selbstironisch. Selbstbewusst, doch ohne Arroganz. Das, was die 62-Jährige sagt, kommt leicht daher. Und ist doch keine leichte Kost.

Vieles ist nicht unbedingt brandneu, was dieses wandelnde Energiebündel in wohl dosierten didaktischen PowerPoint-Häppchen serviert. Doch wie sie ihren Geschlechtsgenossinnen den Spiegel vor die Nase hält, hat nicht nur vordergründig Unterhaltungswert. Sondern auch Inhalt.

Sie knöpft sich wohlbekannte Verhaltensmuster vor, um sie dann genüsslich zu sezieren. Warum nur sehen — gerade Frauen — viel zu viele "Aber", wenn es darum geht (berufliche) Herausforderungen anzunehmen, wo ein Mann sagen würde: "Kann ich, mach‘ ich — den Rest lern‘ ich."

"Impulse" im Sinn von "Denkanstößen", sagt Sabine Asgodom, will sie geben. Die 62-Jährige packt dafür nicht die verbale Keule aus. Das war einmal. Als "Machetenfrau" (O-Ton Asgodom), die sie als junge Betriebsrätin war.

Die Münchnerin wirbt undogmatisch um gegenseitiges Geschlechterverständnis. Um Akzeptanz dafür, dass es nicht um "besser" oder "schlechter" bei Männern und Frauen geht. Sondern um Unterschiede, die es nur zu händeln gilt. Mit einer gewissen Lässigkeit. Für ein besseres Miteinander.

Keine Jeanne d‘Arc der Neuzeit

Nein, Sabine Asgodom ist keine Jeanne d’Arc des Geschlechterkampfs. Hier, im Rampenlicht der Kulturfabrik, steht eine gerade mal 1,60 Meter große, sympathische, vor Energie sprühende Protagonistin, die genauso gut eine leise Buchhändlerin sein könnte. Ist sie aber nicht.

Dieser "Kugelblitz" ist von der ersten bis zur letzten Sekunde raumfüllend (bühnen-)präsent, kann sich der Aufmerksamkeit bis in die letzte Saalreihe sicher sein; Asgodom lacht gerne und viel, gestikuliert raumfüllend und sucht später, beim Büchersignieren, immer den direkten Blickkontakt zu ihrem Gegenüber. Ignorieren. Wegdämmern. Abschalten — einfach nicht möglich. Begeisterung und Überzeugung, die ansteckt. Tatsächlich: Sabine Asgodom ist ein Erlebnis an sich.

Es muss ein langer Weg gewesen sein von dem Mädchen, das den Poesiealbum-Spruch "Sei sittsam und bescheiden, dann kann dich jeder leiden" als Lebensweisheit ernst genommen hat, bis zu der Frau, die scheinbar mühelos alleine hunderte von Fremden in ihren Bann zieht; die mit derselben Leichtigkeit von beruflichen Erfolgen erzählt wie vom Scheitern in verschiedenen Lebenslagen.

Natürlich geht es mottobedingt an diesem Abend in Roth in erster Linie um Frauen. Doch garantiert nicht darum, "aus Frauen die besseren Männer zu machen". Asgodom will keine "Assimilierung".

Leidenschaftlich plädiert sie dafür, die Eigenheit der Männerwelt (Stichwort: Statussymbole, Kumpel-Seilschaften, das gemeinsame Feierabend-Bierchen) mit (mehr) weiblicher Gelassenheit hin zu nehmen; oder im besten Fall für sich selbst zu nutzen.

Gelassenheit — für Asgodom eine wesentliche Charaktereigenschaft, um erfolgreich(er) zu sein. Eine, von der sie zugibt, dass es Jahrzehnte gebraucht hat, bis sie diese selbst verinnerlicht hat. "Doch dann macht es einen zu einer guten Beobachterin und Problemlöserin."

Genau genommen ist es nur eine Hand voll von Prinzipien, die Asgodom den Frauen vorschlägt; die ihrer Ansicht nach wesentlich dazu beitragen, dass sich Frauen in einer noch immer von Männern dominierten Wirtschaftswelt mehr als bisher behaupten können; besser: um mit ihnen in derselben Liga, auf Augenhöhe, mitspielen zu können.

Wenige Prinzipien

Für die Management-Trainerin heißt das für Frauen beispielsweise: Auf eigene Qualitäten und Fähigkeiten vertrauen. Und dazu offen stehen. Weil Selbstakzeptanz ("Stolz ja — Arroganz nein") auch Selbstbewusstsein ausstrahlt.

Sich profilieren. Indem man vielleicht auch mal Kompetenzen überschreitet. Und indem man lernt. "Lebenslänglich".

Sich Ziele, Träume, Visionen und Utopien erlauben. "Sucht Euch dafür Mutmacher und keine Bedenkenträger. Trefft Entscheidungen. Denn nur dann kommt Bewegung in Euer Leben."

Und nicht zuletzt: "Fangt nicht an, den Weltfrieden zu wollen. Fangt mit Veränderungen bei Euch, in Eurer eigenen kleinen Welt an."

Es ist ein Appell. Ein Wunsch. Keine Kampfparole, mit der Sabine Asgodom ihr weibliches Publikum entlässt. Natürlich ist es auch eine Hausaufgabe; nämlich nicht abzuwarten, nicht "Opfer" bleiben, sondern "Täterin" werden. Selbst auf die Gefahr hin, auf die Nase zu fallen — um dann wieder aufzustehen.

Bei Geschlechtsgenossin Sabine Asgodom klingt es einfach. Pragmatisch. Sogar machbar. Wenn da nicht doch auch immer noch dieses "Aber" wäre, jenseits des Asgodom‘schen Energiesogs. Aber: Das Nach- und Überdenken hat angefangen. Wieder einmal. Darum: Impuls angekommen!

