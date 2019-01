Sabotage-Alarm in Roth: Wanze versteckte sich im Rathaus

BRK, Polizei und Feuerwehr rückten zum Großeinsatz an - vor 47 Minuten

ROTH - Die Freiwillige Feuerwehr Roth wurde am Samstag Nachmittag von der Integrierten Leitstelle Mittelfranken Süd alarmiert: Die Brandmeldeanlage im Rother Rathaus hat angeschlagen. Was die Floriansjünger jedoch entdeckten, war äußerst außergewöhnlich.

Eine Wanze hatte sich in die Elektronik im Rother Rathaus geschmuggelt. © Detlef Gsänger



Eine Wanze hatte sich in die Elektronik im Rother Rathaus geschmuggelt. Foto: Detlef Gsänger



Die Brandmeldezentrale signalisierte den Feuerwehrmännern einen Sabotagealarm am Feuerwehrschlüsseldepot im Rathaus. Die Feuerwehrkräfte gingen daraufhin intensiv auf Spurensuche. Mittlerweile waren auch das BRK, Kreisverband Mittelfranken Süd, und die Polizei eingetroffen. Kurze Zeit später war der Übeltäter auch schon gefunden - eine Wanze hatte sich in die Elektronik geschmuggelt und offensichtlich den Alarm ausgelöst. Die Rother Floriansjünger entließen das Krabbeltierchen in die Freiheit, stellten die Anlage zurück, rückten wieder ab und stellten das Ereignis sofort auf ihre Facebook-Seite.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

Detlef Gsänger