Saisonstart im Michael-Kirschner-Kulturmuseum Stauf

Besucher erhalten Einblick in das Leben der Bauern zur damaligen Zeit - 02.05.2017 16:49 Uhr

STAUF - Das Michael-Kirschner-Kulturmuseum in Stauf bei Thalmässing feiert traditionell am 1. Mai die Eröffnung der Museumssaison mit einem Fest.

Wie wird aus Wolle ein Faden? Auch das erfuhren die Besucher im Michael-Kirschner-Kulturmuseum in Stauf. © Foto: Manfred Klier



Wie wird aus Wolle ein Faden? Auch das erfuhren die Besucher im Michael-Kirschner-Kulturmuseum in Stauf. Foto: Foto: Manfred Klier



Die Dorfgemeinschaft Stauf hatte das Museumsensemble, das einen informativen Einblick in das bäuerliche Leben vergangener Zeiten gewährt, vom Winterstaub befreit und mit zahlreichen Attraktionen die Besucher angelockt.

Die Staufer Burgbläser eröffneten das Fest und ließen den Klang ihrer Alphörner weit hinaus in das Land um Stauf erschallen. Monika Moßner und Anni Stelz führten an ihrem Stand Kinder in die Kunst des Filzens ein. Brigitte Eigner fertigte Spitzen anhand eines Klöppelbriefes, den sie auf das Klöppelkissen aufgespannt hatte. "Dreh dich, dreh dich Rädchen, spinne mir ein Fädchen", heißt die alte Volksweise, die Daniela Lechner am Spinnrad sang, als sie Kindern zeigte, wie man aus Wolle einen Faden spinnt.

Dann war der Trachtenverein Thalmannsfeld an der Reihe, der erstaunlich viele junge Mitglieder in seinen Reihen zählt. Auf seinem diatonischen Akkordeon spielte Dietmar Küchler auf, als die Gruppe zunächst zwei eher alpenländische Schuhplattler gekonnt vorführte. Es folgte die Sternpolka als Figurentanz.

Natürlich zogen an diesem Tag auch das Wohnstallhaus mit seiner Einrichtung und die beiden Scheunen mit ihren Gerätschaften viele Besucher an. Über eine enge Treppe gelangte man nach oben, wo Edith Lutz den andächtig lauschenden Kindern Geschichten von Piggeldy und Frederick vorlas. Oben in der Scheune ist auch das entbehrungsreiche Leben des Michael Kirschner beschrieben, des ehemaligen Besitzers dieses Anwesens.

Das Museum ist von Juni bis Oktober jeweils am ersten Sonntag im Monat von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Für Gruppen ab zwölf Personen sind nach Absprache auch Sonderführungen möglich.

Weitere Informationen gibt es unter www.kulturmuseum-stauf.de.

kli