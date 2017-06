Mit ein Höhepunkt der diesjährigen Rothauracher Kirchweih war natürlich das Aufstellen des Kirchweihbaumes am Samstagnachmittag. Viele Schaulustige säumten hierzu den Platz vor dem Feuerwehrhaus, um das Spektakel mitzuverfolgen, das mit Musik der Aurachtaler umrahmt wurde. Gut eine Stunde dauerte die kraftraubende Prozedur unter Anleitung von Nils Baumbach, bis der Baum unter dem Beifall der Zuschauer in der Senkrechten stand.

Auch die 18. Auflage der Allersberger Kunstmeile erwies sich als Publikumsmagnet. Entlang des Spitalweihers waren zahlreiche Kunstwerke ausgestellt. So mancher Künstler ließ sich auch bei der Arbeit über die Schulter schauen.

Am heißen Super-Sommersonntag war das Freibad Roth gerappelt voll. Beim Familien- und Erlebnistag waren jede Menge Spiel und Spaß für die 3000 Badegäste geboten.

Zum Johannimarkt gab es heuer in der Rother Innenstadt ein besonderes Schmankerl: Die Oldtimer-Rallye "Altmühltal Classic Sprint" machte Station in der Kreisstadt. Vor dem Schloss Ratibor legten die rollenden Raritäten einen kurzen Stopp ein und wurden den vielen Zuschauern in Sachen Design, Technik und Geschichte kurz vorgestellt.