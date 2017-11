SB-Sparkasse in Hilpoltstein ist angezählt

Standort in der Rother Straße wird mit Eröffnung der neuen Geschäftsstelle geschlossen - 13.11.2017 17:51 Uhr

HILPOLTSTEIN - Ende November eröffnet die neugestaltete Geschäftsstelle der Sparkasse in der Innenstadt. In Zuge dessen wird der SB-Standort in der Rother Straße aufgelöst.

Nach vielen Jahren wird die SB-Sparkasse in der Rother Straße aufgelöst und mit der neu eröffneten Geschäftsstelle in der Innenstadt verschmolzen.



Nach vielen Jahren wird die SB-Sparkasse in der Rother Straße aufgelöst und mit der neu eröffneten Geschäftsstelle in der Innenstadt verschmolzen.



Die Tage der SB-Geschäftsstelle waren laut Richard Pfeiffer, Leiter Öffentlichkeitsarbeit der Sparkasse Mittelfranken-Süd, schon mit dem Verkauf des Hauptgebäudes in der Christoph-Sturm-Straße gezählt. Als dort Anfang des Jahres der Umbau begann, zog der Einzahlautomat von der Rother Straße dorthin. Am 27. November, mit der Neueröffnung in der Innenstadt, ist dann endgültig Schluss.

"Wir betrachten dies nicht als große Schließung", sagt Pfeiffer. Sondern vielmehr als Zusammenführung – in der neuen Geschäftsstelle in der Christoph-Sturm-Straße wird gleich hinter dem Haupteingang ein großer, ebenerdiger SB-Bereich "mit allen Möglichkeiten entstehen". Man werde ihn eher großzügig ausstatten, mit zwei Ein- und Auszahlautomaten, Geldautomat, Kontoauszugsdrucker und SB-Terminal. Der Rollengeber fällt jedoch weg, er wird zu selten genutzt – Münzrollen lassen sich mittlerweile über Internet und Telefon bestellen.

Über die weitere Nutzung der Räume in der Rother Straße ist noch nicht entschieden. "Es gibt verschiedene Interessenten zur Miete", sagt Pfeiffer. "Das ist alles noch offen."

Im Hilpoltsteiner Bereich sei hinsichtlich weiterer Schließungen nichts geplant. Allerdings prüft die Sparkasse laufend, wie Automaten genutzt werden und wie sich die Kundenströme verschieben. Entsprechend wird das Filialnetz (derzeit 44 Standorte) angepasst.

bga