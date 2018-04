Schafherde übernachtete in Hilpoltstein

HILPOLTSTEIN - Im Sommer zieht der Schäfer Nikolaus Köhl mit seiner Herde am Main-Donau-Kanal entlang - die Tiere pflegen den Damm. Zuletzt machten sie Halt in Hilpoltstein. Falls die Herde in Sicht kommt, hat Köhl eine Bitte.

Die Herde Nikolaus Köhls weidet am Hilpoltsteiner Ortsrand - die 700 Tiere pflegen das Kanalufer. © Beate Windisch



Im Sommer geht es raus an den Kanal: Seit Ostern ziehen Schäfer Nikolaus Köhl und seine Tochter Kim mit ihrer Schafherde und Schäferhündin Anja am Main-Donau-Kanal entlang, damit die Tiere das Gras schön kurz halten und so auf ganz natürliche Weise der Damm gepflegt wird.

Los ging es Ende März an der Schleuse Leerstetten, Ende April wird die Herde die Schleuse Bachhausen erreicht haben, dann geht es auf der anderen Kanalseite wieder zurück.

Die vergangenen zwei Nächte haben die 700 Rhön-, Schwarzkopf- und Merinoschafe auf der Wiese hinter dem Hilpoltsteiner Baugebiet „Über dem Rothsee“ verbracht. Das jüngste Tier ist laut Schäfer fünf Monate alt, das älteste zehn Jahre.

Seit es den Main-Donau-Kanal gibt, kümmert sich die Familie Köhl aus Deining mit ihren Schafen um die Pflege der Wiesen am Kanal. Und hat dabei eigentlich auch nur ein Problem: Wenn nämlich Hundehalter ihre Vierbeiner auch in der Nähe der Schafe frei herumlaufen lassen, reißt der eine oder andere manchmal aus und läuft in die Herde rein. Dies aber sei gar nicht gut für die Schafe, vor allem die trächtigen.

Daher die Bitte des Schäfers an alle Halter, die beim Spaziergang vorbeikommen: Bitte den Hund sicherheitshalber anleinen.

