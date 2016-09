In der Nacht von Montag auf Dienstag hat ein Wohnhaus in Abenberg, im Landkreis Roth, Feuer gefangen. Die Flammen sollen sich von einem unter Feuer stehenden Carport auf das angrenzende Gebäude übertragen haben. Der Schaden wird nach ersten Schätzungen im fünfstelligen Bereich vermutet.

Man nehme eine Schatzsuche, gebe einen Irrgarten hinzu und verfeinere das Ganze mit einer Prise Hüpfburg. Voila: So in der Art dürfte das Schlaraffenland für Kinder aussehen. Das Pyraser Kinderlachen hat am Sonntag das und vieles mehr geboten.