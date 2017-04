Schleuse Hilpoltstein: Die Schiffe können kommen

Drei Wochen ruhte der Verkehr auf dem Kanal, nun wurde die Schleuse wieder mit Wasser gefüllt - vor 2 Stunden

HILPOLTSTEIN - Rund drei Wochen ruhte der Schiffsverkehr am Main-Donau-Kanal, denn so lange dauerte die Sanierung der Schleuse Hilpoltstein. Am Mittwoch wurden die Arbeiten an dem mächtigen Bauwerk in der Nähe von Altenhofen abgeschlossen und die tonnenschweren Absperrungen mittels Kran entfernt, sodass die Schiffe ab Donnerstagmittag wieder passieren können.

Foto: Tobias Tschapka



Foto: Tobias Tschapka



Es dauerte gerade einmal eine Stunde, dann war die 30 Meter tiefe, 200 Meter lange und zwölf Meter breite Schleusenkammer wieder komplett mit Wasser gefüllt. Zuvor war sie vom Schlamm befreit, gründlich gereinigt und Zentimeter für Zentimeter nach Rissen und anderen Beschädigungen untersucht und diese bei Bedarf repariert worden. Noch kann man am oberen Rand die vielfarbigen Markierungen erkennen, die die einzelnen Sektoren der zu überprüfenden Teilstücke anzeigten.

Die Kosten für diese Generalsanierung belaufen sich auf rund 700 000 Euro. Die nächste turnusmäßige Prüfung der Hilpoltsteiner Schleuse auf "Herz und Nieren" steht erst wieder in sechs Jahren an. tts