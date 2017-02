Schlümpfe sprangen bei Minusgraden mutig in die eiskalte Donau

Allersberger Wasserwacht beteiligte sich zum 44. Mal am Donauschwimmen in Neuburg und wurde für die Treue mit einem Pokal ausgezeichnet - 31.01.2017 17:17 Uhr

ALLERSBERG/NEUBURG - So kalt wie in diesem Jahr war es noch nie beim Donauschwimmen in Neuburg/Donau, sagte der Ehrenvorsitzende der Allersberger Wasserwacht, Jürgen Zeidler, der bereits über 20 Mal bei diesem Event dabei war. Die Wassertemperatur lag laut elektronischer Messung bei der Siegerehrung nur bei 0,6 Grad, während die Außentemperatur bei Sonne am Samstagmittag drei bis vier Grad minus betrug, berichtet das Allersberger Team.

Als Schlümpfe verkleidet, stürzten sich die Allersberger beim 48. Donauschwimmen ins eiskalte Nass. © Foto: privat



Als Schlümpfe verkleidet, stürzten sich die Allersberger beim 48. Donauschwimmen ins eiskalte Nass. Foto: Foto: privat



Die acht Mann starke Truppe stürzte sich im Neoprenanzug in die kalte Donau und zwischen die Eisschollen auf der Strecke. Es gab fast keine Strömung. Das bedeutete, dass die Allersberger für die 4000 Meter lange Strecke relativ lange, nämlich 1:15 Stunden, benötigten. Von der Allersberger Ortsgruppe waren diesmal Stefan Heinloth, Jürgen Zeidler, Hannes, Jan und Daniel Bader, Damian Hörner, Tido Friesenborg und Norbert Zeidler beim 48. Donauschwimmen als Schlümpfe im Einsatz, das Ortsschild „Allersberg“ schleppten sie mit durch die Fluten.

Von den insgesamt 48 Veranstaltungen waren die Allersberger 44 Mal mit von der Partie, nur Wemding war einmal mehr dabei. Für diese Treue gab es für die Allersberger einen Pokal.

Das Donauschwimmen ist alljährlich ein Highlight und viele Zuschauer feuern die Schwimmer an. Am Ziel angekommen, freuen sich die Teilnehmer als Erstes auf die heiße Suppe. Erst danach geht es ins Hallenbad zum Duschen. Das Event in Neuburg ist begehrt, „trotz rechtzeitiger Anmeldungen haben wir für den großen Donau-Schwimmerball wieder keine Karten bekommen“, bedauerte das Allersberger Team.

Als „todesmutig“ bezeichnete Ortsgruppenleiterin Julia Oßwald ihre Truppe, die die Kälte nicht scheute, und sich ins eiskalte Wasser stürzte, auch wenn es eine gewisse Überwindung kostete. Sehr stolz ist sie auf ihre „unerschrockenen Männer“.

Die Teilnehmer kamen aus 178 Städten und Orten und 253 Vereinen. Insgesamt vertreten waren 2259 Aktive, 728 Schwimmerinnen und 1531 Schwimmer. Aus dem Landkreis Roth waren zum 23. Mal die Georgensgmünder mit acht Personen dabei, mit elf Mann vertreten waren zum 36. Mal die Gredinger, die Hilpoltsteiner zum sechsten Mal mit neun Schwimmern und die Schwabacher zum 24. Mal mit acht Teilnehmern. Alle sind Mitglieder der Wasserwacht-Ortsgruppen des Kreisverbandes Südfranken.

Das Neuburger Donauschwimmen ist das größte Winterschwimmen Europas. Es begann 1970, als acht Wasserwachtler als Übung den Eistest wagten.

Dieses Spektakel im kalten Nass hat sich inzwischen zum großen Familientreffen der Wasserwachten und zum Magneten für die Zuschauer entwickelt, die dieses Jahr über fantasievolle Kostüme und lustige Wassergefährte staunen konnten.

st