"Schmankerl" und Party bis zum Abwinken beim Allersberger Bürgerfest

Veranstaltung bei tollem Sommerwetter ein absoluter Publikumsmagnet — Premiere für Horndasch - vor 2 Stunden

ALLERSBERG - Für viele Allersberger ist das Bürgerfest das Fest der Feste – vor allem wenn das Wetter passt, wie am Samstag mit Sonnenschein und Temperaturen um die 30 Grad und einer lauen Sommernacht.

Premiere für den Allersberger Bürgermeister Daniel Horndasch. Zum ersten Mal in seiner noch jungen Amtszeit schnitt er den traditionellen Nuss- und Hefezopf an — ein Auftakt mit Kultcharakter. © Foto: Josef Sturm



Unzählige Gäste aus nah und fern lockte das Fest auf den barocken Marktplatz und vom Beginn um 15 Uhr bis Mitternacht wurde ausgiebig gefeiert und am Abend tanzten Gäste zu schwungvollen Rhythmen der Band "Blitzlicht" auf der Teerstraße. Feiern in ausgelassener Stimmung und sich verwöhnen lassen bei gutem Essen und kühlen Getränken hieß die Devise und dazu gab es auch beste Unterhaltung mit mehreren schönen Einlagen.

Abenteuerland und Hüpfburg

Hauptausrichter des Bürgerfestes ist ohne Zweifel das Team vom Freundeskreis Saint Céré mit Markus Zurwesten an der Spitze, der ebenso wie die Gastronomiebetriebe mit allerlei süßen und deftigen Leckerbissen die Gäste verwöhnte. Garant für Spaß und Gaudi bei den Kindern war wieder die Spielstraße des Kreisjugendrings mit Abenteuerland und Hüpfburg. Für den schwungvollen Auftakt des Open-Air-Events sorgte der Musikverein Markt Allersberg, der auch die Abholung des meterlangen Nuss- und Hefezopfes begleitete.

Erstmals wurde das begehrte Gebäck, das wie auch alle übrigen Kuchen und Torten des Freundeskreises reißenden Absatz fand, vom neuen Bürgermeister Daniel Horndasch am Rathausplatz angeschnitten und damit der Startschuss zum Bürgerfest 2017 gegeben. Bei der offiziellen Begrüßung der Gäste dankte der neue Rathaus-Chef allen, die zum guten Gelingen des Festes beitrugen. Er freute sich, dass er erstmals dieses "wunderschöne Fest" eröffnen durfte, ehe er das Mikrofon an Tanja Engelhardt vom Kultur- und Verkehrsamt des Marktes weiterreichte, in deren Händen die weitere Moderation lag.

Erstmals dabei war heuer die Freiwillige Feuerwehr Göggelsbuch mit einem Aktionsstand. Zum Stamm zählen bereits der Förderverein Wolfsteiner Altenheimstiftung mit einer Losbude, der Förderverein Gilardi-Anwesen mit einer Mal-Aktion, der Weltladen Encuentro und der Schachclub. Viele Gäste bedauerten, dass die Sudetendeutsche Landsmannschaft nicht mehr vertreten war, die über Jahre hinweg köstliche Liwanzen anbot.

Den ersten Unterhaltungspart übernahm dieses Mal der Seemannschor Thalmässing. Mit kräftigen Stimmen und schönen Liedern, die zum Schunkeln einluden, begeisterte der Chor die Besucher am Nachmittag. Mit großem Staunen verfolgt wurden auch die Showeinlagen der Tanzpaare vom Tanzsportclub Fürth. Sogar zum Mittanzen forderten sie auf und das ließen sich einige nicht entgehen. Unter dem Jubel der Zuschauer legten sie mit den Profis eine gelungene Sohle aufs Parkett.

