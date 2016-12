Schnurrende Weihnachtsgeschenke sind keine gute Idee

Vor dem Kauf einer Katze sollten einige Dinge bedacht werden — Freundeskreis gibt Ratschläge - vor 1 Stunde

ROTH - Mit Riesenschritten geht es auf Heiligabend zu – und in vielen deutschen Haushalten steht eine tierische Überraschung an. Warum das keine gute Idee ist, was man gerade vor dem Einzug einer Katze bedenken sollte und wie man sich weiter informieren kann, hat Saskia Wegener vom „Freundeskreis Katze und Mensch e.V.“ zusammengefasst.

Viele Kinder wünschen sich eine Katze zu Weihnachten. Damit das gut gemeinte Geschenk nicht nach hinten losgeht, gibt es hier Tipps. © Foto: Patrick Pleul/dpa



Viele Kinder wünschen sich eine Katze zu Weihnachten. Damit das gut gemeinte Geschenk nicht nach hinten losgeht, gibt es hier Tipps. Foto: Foto: Patrick Pleul/dpa



Man kann es ja verstehen. Sie sind niedlich und flauschig, diese Vierbeiner. Und vor allem die Kinder freuen sich doch so darüber, endlich ein eigenes Haustier zu bekommen!

Das Problem dabei: Tiere sind keine Waren oder Geschenke, sondern Lebewesen mit ganz eigenen Bedürfnissen. Sie können nach den Feiertagen nicht einfach wieder umgetauscht werden. Häufig werden Aufgaben, Pflichten, Zeitaufwand und Folgekosten ganz einfach unterschätzt und so landen Tausende von Tieren in den Monaten nach Weihnachten in Tierheimen oder werden ausgesetzt.

Bevor man die Entscheidung trifft, eine Katze aufzunehmen, sollte man unbedingt einige Punkte beachten.

1. Passt eine Katze in mein Leben? Darüber muss man sich eingehend Gedanken machen, indem man sich ausreichend über die Lebensgewohnheiten von Katzen informiert.

2. Steht die gesamte Familie hinter der Entscheidung? Wenn ja, dann sollten von vornherein die anfallenden Aufgaben aufgeteilt werden (auch und vor allem unter den Kindern). Denn damit wird deutlich, dass jedes Haustier Arbeit bedeutet.

3. Besteht ausreichend Zeit, sich um eine Katze zu kümmern? Jeder Schnurrbart braucht Zuwendung.

4. Sind mögliche Folgekosten bedacht? Zusätzlich zu den monatlichen Fixkosten für Katzenfutter und -streu fallen auch Tierarztkosten an. Katzen sind nämlich regelmäßig zu entwurmen. Außerdem kann es passieren, dass sie erkranken. Bei kleinen Katzen kommen Kosten für eine Kastration hinzu.

5. Katzen erfordern anfangs viel Geduld! Wenn eine Katze im neuen Zuhause ankommt, dann braucht sie meist einige Tage, um sich einzugewöhnen. Der Weihnachtstrubel ist dafür keine passende Zeit.

6. Soll die Katze Freigang bekommen oder ein Stubentiger sein? Sollte Letzteres in Erwägung gezogen werden, so ist es ratsam, gleich zwei Katzen zu adoptieren. Denn Katzen sind keine Einzelgänger und freuen sich über Artgenossen.

7. Ist die Betreuung der Katze sichergestellt, wenn der Urlaub naht, ein Krankenhausaufenthalt oder berufliche Verpflichtungen im Raum stehen?

Insbesondere beim letzten Punkt kann der „Freundeskreis Katze und Mensch e.V.“ helfend unter die Arme greifen. Schon im 21. Jahr der Gründung nutzen inzwischen gut 7600 Mitglieder des Vereins in mehr als 150 regionalen Gruppen deutschlandweit die Möglichkeit, ihren Stubentiger während Phasen der Abwesenheit betreuen zu lassen. Die Mitglieder helfen sich quasi gegenseitig bei der Betreuung ihrer Samtpfoten.

Bei regelmäßig stattfindenden Stammtischen können sich Katzenfreunde und solche, die es werden wollen, über alle Themen rund um die flauschigen Vierbeiner austauschen. Auch ist es möglich eine Katze durch den Verein vermittelt zu bekommen.

Um sich unverbindlich und kostenlos über den Verein zu informieren, sind Interessenten eingeladen, am nächsten Treffen der Katzenfreunde Roth teilzunehmen. Das Treffen findet am Mittwoch, 25. Januar, in Roth statt. Anmeldungen und Informationen bei Eveline Enßer, unter (0 91 71) 95 79 124 oder per Mail roth@katzenfreunde.de

rhv

Mail an die Redaktion