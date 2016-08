Schuhplattler und Samba auf dem Allersberger Bürgerfest

Auf dem Marktplatz war gut gemixtes Programm zu sehen - vor 1 Stunde

ALLERSBERG - Tropische Temperaturen beim 20. Bürgerfest in Allersberg. So war es kein Wunder, dass die Besucher erst in den frühen Abendstunden strömten, als die Sonne nicht mehr so stark vom Himmel brannte.

Wenn der traditionelle Zopf abgeholt wird, müssen auch Honoratioren ran. So wie in dieser Szene 2. Bürgermeister Thomas Schönfeld. © Fotos: Josef Sturm



Brasilianische Schönheiten präsentierten auf dem Bürgerfest Samba aus ihrer südamerikanischen Heimat und brachten einen Hauch von Karneval in Rio nach Allersberg. Doch auch die anderen Programmpunkte konnten sich sehen lassen.



Begeistert vom einmaligen Flair und der wunderbaren Kulisse auf dem Marktplatz waren nicht nur die Gäste, sondern auch die Akteure und Verantwortlichen. Es war wunderschön und ein super Fest, so der einstimmige Tenor.

Bei wolkenlosem Himmel und über 30 Grad spielte der Allersberger Musikverein zum Start um 15 Uhr auf. So wurde der Transport des traditionellen Nuss- und Hefezopfs von der Bäckerei Staudigel und anschließend die Anschneide-Zeremonie musikalisch begleitet.

Drei Stunden sorgten die Musiker für Unterhaltung, lediglich kurz unterbrochen vom Auftritt der „Göggelsbucher Roumbladdler“ mit zünftigen Schuhplattlern. Trotz der Hitze versteckten „Bashlooneez“ von der Tanzschule Bogner ihre Gesichter hinter Masken.

Einmal mehr zeigte sich beim Bürgerfest, dass der barocke Marktplatz ideal für ein derartiges Open-Air-Event ist. Das Bürgerfest, vor 20 Jahren anlässlich der Ernennung von Pfarrer Josef Hobl zum Ehrenbürger der Marktgemeinde, startete in kleinem Rahmen und entwickelte sich mit den Jahren zu einem Renner unter den Festen. „Es ist ein Fest von Bürgern für Bürger geblieben“, erklärte Bürgermeister Bernhard Böckeler.

Auch wenn es heuer erstmals die beliebten Liwanzen der Sudetendeutschen Landsmannschaft nicht gab, so sorgten der Freundeskreis Saint Céré und die Marktplatzgastronomen ausgezeichnet für das leibliche Wohl der Besucher. Böckeler würdigte den Umstand, dass bei diesem Fest Menschen für Menschen in Aktion seien. Vereine und Verbände wirkten mit, wie der Schachclub mit Schnupperschach, die Blau-Weiß-Kegler mit Bürgerkegeln, der Eine-Welt-Laden mit Waren aus dem fairen Handel, der Kultur- und Verschönerungsverein mit der Mal-Aktion der „Kleinen Picassos“, der Förderverein Gilardi Anwesen mit einer Mal-Aktion für Kinder und dem Bausteineverkauf und der Förderverein Wolfsteiner Altenheimstiftung mit der Losbude. Viele Angebote gab’s auch für die Kinder auf der Spielstraße des Kreisjugendrings.

Tanja Engelhardt, die mit Gerlinde Grüner vom Verkehrsamt das Programm zusammengestellt hatte, konnte als Moderatorin des Festes einen guten Mix ankündigen. Für den ersten Höhepunkt sorgten die zünftigen Schuhplattler der Göggelsbucher Damenwelt, die ebenso wie die „Verrückten Tänzer Bashlooneez“ großen Beifall erhielten. Und gar nach Rio wurden die Besucher in den Abendstunden entführt bei den Brasil-Shows von „Sulamid“ mit „Tropical Dreams“, die ebenso wie die übrigen Showgruppen ihre fetzigen Samba-Shows zum Besten gaben.

JOSEF STURM