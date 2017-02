Schutzwesten und Hand-Pratzen für Danträger in Mali

Taekwondo-Abteilung im TSV Allersberg unterstützt Verein in Westafrika mit gut erhaltenen Trainingsmaterialien - 01.02.2017 16:15 Uhr

ALLERSBERG - Die Taekwondo-Abteilung im TSV Allersberg spendete dem „École de la paix Bamako“ in Mali gebrauchte und gut erhaltene Trainingsmaterialien. Abteilungsleiter Manuel Bauer übergab die Sachen an Lamine Doumbia.

Über die vielen Trainingsartikel, die ihm vom Abteilungsleiter der Taekwondo-Abteilung im TSV Allersberg für seinen Heimatverein in Mali übergeben wurden, freut sich Lamine Doumbia riesig. © Foto: Josef Sturm



Im Jahr 2013 hatte Manuel Bauer, Leiter der Taekwondo-Abteilung im TSV Allersberg, Lamine Doumbia aus dem westafrikanischen Mali bei einem Lehrgang in München kennengelernt. Doumbia promoviert derzeit an der Universität Bayreuth. Beide waren auch nach drei Tagen intensiven Taekwondo-Trainings in Kontakt geblieben und wurden Freunde. Nun haben die Allersberger dem Heimatclub Doumbia’s, École de la paix Bamako in Mali gebrauchte und gut erhaltene Trainingsmaterialien wie Schutzwesten in Kinder- und Erwachsenengrößen sowie Ein-Hand- und Doppel-Hand-Pratzen für Kickübungen geschenkt.

Doumbia berichtet, dass sein Heimatclub 1966 gegründet wurde und seitdem etwa 80 Danträger, vom 1. bis 4. Dan, ausgebildet hat. Aktuell zählt der Verein 75 Mitglieder. Viele Sportler seien vom Wettkampf fasziniert und fürs tägliche Training motiviert. Seit der Gründung hätten die Sportler des Vereins 67 Goldmedaillen, 26 Silbermedaillen und mehrere Bronzemedaillen bei nationalen und internationalen Afrikameisterschaften gewonnen. Und das mit äußerst knappen Mitteln, denn sie hätten leider keine geeigneten Trainings- und Schutzmaterialien, so Lamine Doumbia.

Im Dezember vergangenen Jahres kamen Lamine und Manuel bei einem Austausch auch auf die Trainingssituation in Mali zu sprechen. Lamine fragte dabei, ob die Allersberger nicht etwa Trainingsmaterialien hätten, die nicht mehr genutzt werden. Gerne würde er die mit zu seinem Heimatverein nach Mali mitnehmen. Die Allersberger hatten solche Sachen, sodass Manuel Bauer die Übergabe organisierte und sich die beiden U-Chong-Freunde nun in Allersberg verabredeten. Doumbia kümmert sich nun darum, dass die Materialien bald zu seinem Verein kommen.

So entstehe nun auch eine Freundschaft zwischen den beiden Taekwondo-Vereinen in Mali und Deutschland, freut sich Abteilungsleiter Bauer. Herzlich bedankte sich Lamine Doumbia für die Geschenke aus Deutschland beim TSV Allersberg und seiner Teakwondo-Abteilung.

Josef Sturm