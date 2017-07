Schwand: Beim Grillen Hecke in Brand gesetzt

SCHWAND - Ein 54-Jähriger hat in Schwand beim Grillen versehentlich eine Hecke in Brand gesetzt. Deshalb musste die Feuerwehr anrücken.

Symbolfoto. © dpa



Am Sonntagnachmittag wollte ein 54-Jähriger in der Tulpenstraße das sonnige Wetter zum Grillen nutzen. Wie die Polizei mitteilt, stand der Holzkohlegrill jedoch recht nahe an einer Thuja-Hecke.

Der Wind wehte glühende Kohlestücke in die zweieinhalb Meter hohe Hecke, die dadurch in Flammen aufging. Der Verursacher konnte zwar den Brand weitestgehend selbst löschen, dennoch musste die Schwander Feuerwehr anrücken, um letzte Glutnester zu entschärfen.

