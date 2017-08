Schwarze Rose und Schweinefüße: Frau erhält Drohungen

ABENBERG - Aus Angst wandte sich eine Frau aus Abenberg an die Polizei: Ein Unbekannter hatte vor ihrem Haus einen Brief mit einer Drohbotschaft abgelegt, daneben befand sich ein Paket mit "widerlichem Inhalt".

Eine Frau fand eine schwarze Rose vor ihrerer Haustüre. (Symbolfoto) © colourbox.de / Montage: nordbayern.de



Am Mittwoch kam die Frau in die Dienststelle der Rother Polizei, weil sie vor ihrer Haustür in der Judengasse ein "widerliches" Paket vorfand. Laut Angaben der Polizei befanden sich darin Tierreste, unter anderem Schweinefüße. Ein Unbekannter hatte zudem Buchstaben aus einer Zeitung ausgeschnitten und damit einen bedrohlichen Brief formuliert.

Was genau auf dem Zettel stand, wollte die Polizei Roth nicht herausgeben. Bereits im Vorfeld erhielt die Frau einige beängstigende Nachrichten. Außerdem wurden ihr eine schwarze Rose sowie eine Trauerkarte vor die Haustür gelegt. Insgesamt dreimal schlugen der oder die Täter bisher zu.

Die Polizei Roth bittet um Hinweise. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 09171 9744-0 in Verbindung zu setzen.

