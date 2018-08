Schweißtreibendes Schuften in brütender Hitze

Ob Hähnchenbraterei, Heißmangel oder Gärtnerei: Das Wetter macht vielen zu schaffen - vor 15 Minuten

HILPOLTSTEIN/ROTH - Seit Tagen herrschen im Landkreis Temperaturen über 30 Grad – und es ist kein Ende der Hitzewelle in Sicht. Wohl dem der in klimatisierten Räumen arbeiten darf, aber in diesen Genuss kommt halt nicht jeder. Wir schauten uns an einigen vermeintlich "heißen" Arbeitsplätzen um.

Pia Schaffelhofer von der Firma „Heißmangel Heigl“in Hilpoltstein hat sich an das Arbeiten bei heißen Temperaturen längst gewöhnt. Ein Ventilator schafft Abhilfe. © Foto: Elke Bodendörfer



Pia Schaffelhofer von der Firma „Heißmangel Heigl“in Hilpoltstein hat sich an das Arbeiten bei heißen Temperaturen längst gewöhnt. Ein Ventilator schafft Abhilfe. Foto: Foto: Elke Bodendörfer



Ans Arbeiten bei heißen Temperaturen hat sich auch Pia Schaffelhofer von der Firma Heißmangel Heigl in Hilpoltstein schon längst gewöhnt. Schließlich macht auch sie ihren Job schon seit über 30 Jahren. Im Raum, in der die Heißmangel läuft, stehen am Morgen die Fenster weit offen. Drei Ventilatoren wirbeln die warme Luft umher.

Ein Eimer Wasser half

"In der Früh geht‘s immer noch, aber am Dienstagnachmittag hatte es 33 Grad hier", sagt Schaffelhofer. Normalerweise seien es so um die angenehme 24 Grad. Am Nachmittag macht sie die Fenster zu, dann helfen wirklich nur noch die Ventilatoren und ein Handtuch, um die Schweißperlen von der Stirn zu tupfen. "Früher, als wir noch keine Ventilatoren hatten, stellten wir unsere Füße in Eimer mit kaltem Wasser."

Zimmerer Hans Zellweger schuftete bei 36 Grad. © Foto: Elke Bodendörfer



Zimmerer Hans Zellweger schuftete bei 36 Grad. Foto: Foto: Elke Bodendörfer



36 Grad zeigte das Thermometer am späten Mittwochnachmittag an, als die Bauarbeiter vom Turm der Hilpoltsteiner Stadtpfarrkirche herunterkamen. Seit rund sechs Wochen arbeiten dort Zimmerer und Maurer, um die morschen Balken und das Gemäuer wieder auf Vordermann zu bringen.

Angenehme Brise

Was von unten wie eine äußerst schweißtreibende Tätigkeit aussieht, entpuppt sich 50 Meter über der Stadt im wahrsten Sinne des Wortes als "luftige Angelegenheit". Es weht tatsächlich ein kleines Lüftchen und die Wärme kann sich in dem freigelegten Turm nicht so stauen, weiß Hans Zellweger. "Man gewöhnt sich aber auch ans Arbeiten in der Wärme", erzählt der Zimmerer, der schon seit 30 Jahren am Bau arbeitet.

Silvia Baum und Markus Kolb in der Auhof-Gärtnerei. © Foto: Bodendörfer



Silvia Baum und Markus Kolb in der Auhof-Gärtnerei. Foto: Foto: Bodendörfer



Eine noch bessere Abkühlung gibt es in der Auhof-Gärtnerei und zwar im Kühlhaus, wo das frisch geerntete Gemüse und Obst lagert. "Dorthin verschwinden wir schon mal kurz, wenn es gar nicht mehr geht", verrät eine Mitarbeiterin, die Blumen gießt.

Die Sonne brennt derweil gnadenlos auf die Felder und die Gewächshäuser. Die Außenarbeiten wie Unkraut zupfen, Lauch, Karotten und Salat ernten, werden vormittags erledigt, berichtet Markus Kolb, als er gerade mit Auhof-Bewohnerin Silvia Baum und ihren Kollegen Tomaten in einem der Gewächshäuser pflückt und in Kisten verpackt.

Sieben Flaschen am Tag

Dort ist es tropisch-dampfig. Die Tomaten und Gurken brauchen viel Wasser, von der Hitze her geht‘s aber einigermaßen. "Das liegt an den Schattierungen unter dem Dach", so der Gärtner. Die Behänge schützen die Pflanzen vor direkter Sonneneinstrahlung. Dennoch: "Am Mittwoch waren hier 35 Grad." Und wie hält man das aus? "Trinken, schwitzen, trinken", sagt Kolb. Er kommt auf sechs bis sieben Flaschen Wasser am Tag. "Aber nicht zu kalt, sonst schwitzt man noch mehr", lacht er.

Klaus Reinecke von der „Hähnchen & Hax‘nbraterei Glaser“ hat keine freie Kleidungswahl: „Flip-Flops sind mit heißen Fett schwierig“, sagt er. © Foto: Schneider



Klaus Reinecke von der „Hähnchen & Hax‘nbraterei Glaser“ hat keine freie Kleidungswahl: „Flip-Flops sind mit heißen Fett schwierig“, sagt er. Foto: Foto: Schneider



Das Lachen hat auch Klaus Reinecke von der "Hähnchen & Hax'nbraterei Glaser" in der Münchener Straße in Roth nicht verlernt – trotz der immensen Hitze: "Ich würde ja gerne Flip-Flops tragen, aber das wäre dann mit dem heißen Fett vielleicht nicht optimal", sagt er. "Das Wichtigste ist immer wieder aus dem Auto zu gehen, wenn kein Kunde da ist. Da sind teilweise über 70 Grad hier drin", sagt Reinecke.

„Der Dönergrill ist der unbeliebteste Platz“, sagt Ismail Ogras. © F.: Schneider



„Der Dönergrill ist der unbeliebteste Platz“, sagt Ismail Ogras. Foto: F.: Schneider



Doch Reinecke und seine Kollegen sind es gewohnt. "Im Auto ist es immer gleich heiß. Nur draußen ist es eben unterschiedlich warm", sagt er. Manche Kollegen würden sich auch Ventilatoren in den Wagen stellen, doch davon hält Reinecke wenig: "Das wirbelt nur die Luft ein bisschen rum", sagt er. Er setzt sich stattdessen lieber hinter der Bude ab und zu auf Stühle in den Schatten.

Doch "Hitzefrei", wie man es aus der Schule vielleicht kennt, kann er sich natürlich nicht nehmen: "Wir haben Öffnungszeiten von 9 bis 18 Uhr. Und die müssen wir auch einhalten, die Kunden sind es schließlich gewohnt", sagt Reinecke.

Auch Ismail Ogras vom "Kristall Döner Haus" in Roth hat feste Öffnungszeiten. Ein bisschen sehnt er sich bei diesen Temperaturen schon nach dem Winter: "Im Sommer ist es für uns schon schwierig. Gerade beim Dönergrill ist es richtig heiß. Der Winter ist uns da lieber", sagt er und ergänzt: "Bei dem Wetter kommen auch weniger Gäste. Die gehen lieber ins Freibad oder so."

Klimaanlagen haben sie hier ebenfalls keine, "das würde nichts bringen", sagt er.

Elke Bodendörfer und Micha Schneider E-Mail