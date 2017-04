Schwere Vorwürfe gegen Jäger-Kreischef wohl haltlos

Kassenprüfer dementiert - Georgensgmünder Todesschütze ausgeschlossen - vor 16 Minuten

LANDKREIS ROTH - Schwere Vorwürfe wurden bei der Mitgliederversammlung der Kreisgruppe des Bayerischen Jagdverbandes gegen Vorsitzenden Franz-Josef Weber laut. Doch die Prüfer halten diese Vorwürfe für haltlos, mehr noch: Sie würden von "Querulanten" vorgebracht.

Ernst Heinlein, Josef Branghofer und Johann Weinig wurden geehrt. Volker Bauer, Edeltraud Stadler, 3. Bürgermeister Oskar Schöll und Vorsitzender Franz-Josef Weber gratulierten.



Berichte von Kassenprüfern bilden zwar wichtige Teile von Jahresversammlungen, finden aber normalerweise keinen Einzug in die Zeitungsberichte. Ausnahmen bestätigen die Regel. Denn was Jens Meyer als einer der beiden Inhaber dieses Amtes bei der Kreisgruppe des Bayerischen Jagdverbandes bei deren Mitgliedertreffen in Ebenried zu sagen hatte, ließ alle aufhorchen.

Drei schwere Vorwürfe galt es auszuräumen. Sie alle zielten gegen den Vorsitzenden Franz-Josef Weber, über Bande aber auch gegen jene, welche die Kasse zu prüfen haben. "Das hat mich persönlich schwer erschüttert", begann Meyer seine Ausführungen. Gemeint war damit das, was er bei einer erweiterten Vorstandssitzung zu hören bekommen hatte, "und das ist jetzt kein Jägerlatein". Es sei der Vorwurf laut geworden, Weber habe sich für private Zwecke aus den Rücklagen des Vereins bedient. Das aber wäre bei der Prüfung aufgefallen, verwahrte sich Meyer gegen solche Anschuldigungen.

In der Aussprache meldete sich niemand

Eine weitere habe gelautet, dass der Vorsitzende für die eigene Jagd Waffen der Kreisgruppe benutzt habe. Auch das stimme nicht, wie die Inventarlisten bewiesen. Es sei genau anders herum: Weber stelle seine Ausrüstung für die Ausbildung zur Verfügung.

Ebenso sei in Bezug auf eine Spesenabrechnung moniert worden, dass Weber einmal bei seinen Reisen für die Kreisgruppe "in einem Luxusetablissement genächtigt" habe." Meyer korrigierte: "Das war ein Landgasthof". Er hoffe, er habe nun "den Querulanten den Wind aus den Segeln genommen". In der Aussprache über den Bericht meldete sich zumindest niemand, ob aufgrund fehlender Anwesenheit oder anderen Gründen musste offen bleiben. Die Entlastung des Vorstands erfolgte einstimmig.

Da zeigte sich auch Ernst Heinlein erleichtert, der als Schatzmeister mittendrin im Geschehen war. Heinlein beklagte einmal mehr, dass die Kreisgruppe 2016 wieder 10.000 Euro an den Landesjagdverband abführen musste, "das stinkt mir jedes Mal".

Todesschütze ausgeschlossen

Auf einen Aufwärtstrend bei der Mitgliederzahl verwies er ebenso, die zum Jahresende um vier auf 270 gewachsen war. Allerdings gab es auch zwei Ausschlüsse. Einmal war eine schlechte Zahlungsmoral der Grund. Bei der anderen Person handelte es sich um den Georgensgmünder Reichsbürger, der sich wegen der tödlichen Schüsse auf einen Polizisten vor Gericht wegen Mordes verantworten musste.

Damit hat der nun Ausgeschlossene als tiefschwarzes Schaf seinen einstigen Waidmannskameraden einen Bärendienst bei ihrem Bemühen um mehr Anerkennung in der Öffentlichkeit erwiesen. Sie müssen sich derzeit mit weiteren Einschränkungen herumärgern und beispielsweise auf das Bleichen von Gehörnen mit Wasserstoffperoxid verzichten. Die Chemikalie wird an Jäger nicht mehr verkauft, weil sie sich zum Herstellen von Sprengsätzen eignet.

Damit werde eine ganze Bevölkerungsgruppe in Sippenhaft genommen, deutete die stellvertretende Landrätin Edeltraud Stadler an. Sie stellte sich ebenso wie Allersbergs 3. Bürgermeister Oskar Schöll hinter die Jäger.

Bauer kritisiert PETA

Laut Landtagsabgeordneten Volker Bauer, selbst ein Jäger, gebe es derzeit "viele blöde Sprüche", etwa aus den Reihen der Tierschutzorganisation PETA: "Wird der Jäger immer dreister, liegt es wohl am Jägermeister". Das hätten die Waidmänner nicht verdient, denn ohne sie würde zum Beispiel "der Waldumbau nicht funktionieren".

Einer weiteren Verschärfung von Jagd- und Waffenrecht erteilte Bauer eine Absage. Bei Schadenssummen von 1,2 Millionen Euro, die jährlich in Bayern von Bibern verursacht würden, sei eher das Gegenteil zu überlegen. Der Landkreis sei mit dem Nager zwar flächendeckend besetzt, erwiderte darauf die Kreischefin des BN, Beate Grüner. Was aber auch bedeute: "Mehr werden es nicht!"

Dass nicht nur jene Tiere die Landschaft gestalten, sondern auch die Jäger mit ihrem Waidwerk, darauf machte Christian Kölling aufmerksam, Forstbereichsleiter des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Nicht ihn meinte der Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbandes, Thomas Schmidt, als er bedauerte, dass Jäger und Landwirte das gleiche Problem hätten: "Es reden zu viele mit, die sich zu wenig auskennen."

19 neue Aspiranten

In seinem Bericht blickte Vorsitzender Franz-Josef Weber auf das Jahr 2016 zurück. Erfreut zeigte sich Weber über den mit 19 Aspiranten voll belegten Jägerkurs. Unter der Regie des Sprechers der jungen Jäger, Philipp Schertel, wurde eine Ausstellung beim Brauereifest in Pyras gezeigt. Ein Antrag, aus logistischen Gründen das Radium-Cäsium-Messgerät von Österberg nach Kleinhöbing zu verlegen, lehnte man bei der Versammlung mit 31:19 Stimmen ab. Weber verwies zugleich darauf, dass ab Herbst ein solches Gerät auch in Hilpoltstein zur Verfügung stehe.

Im Rahmen der Jahresversammlung mit Hegeschau galt es den Naturschutzbeauftragten der Kreisgruppe, Johann Weinig (Heideck), mit der Medaille "Naturerbe Bayern" in Silber auszuzeichnen. Ebenso Ernst Heinlein (Allersberg) für 50-jährige Mitgliedschaft sowie Diana Duerrbeck-Huser (Roth), Bernd-Dieter Jesinghausen (Schwabach) und Ingeborg Stuhl (Großweingarten) für je 40 Jahre Treue. Zudem wurden der ehemalige Gredinger Hegeringleiter und stellvertretender Kreisjagdberater Josef Branghofer und der ausgeschiedene Schriftführer Richard Weigand (der dieses Amt 25 Jahre bekleidete) zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Laut einstimmiger Wahl folgt ihm nun Peter Winkler aus Alfershausen nach. Der bisherige Kassenprüfer Martin Lehner wird von Johannes Müller aus Roth abgelöst, der allerdings selbst dagegen stimmte. Neuer Beisitzer als Nachrücker für Branghofer ist Stefan Winkler aus Greding. Ansonsten bestätigten die Neuwahlen die alte Vorstandsriege.

JÜRGEN LEYKAMM