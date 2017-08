Sechs Monate auf Bewährung für Prügelei aus Eifersucht

20-Jähriger schlug in einer Nürnberger Disko vermeintlichen Rivalen nieder - vor 1 Stunde

SCHWABACH/HILPOLTSTEIN - Auf brutale Art und Weise hat der 20-jährige Verkaufsberater Lazlo B. (Name geändert) die Besitzansprüche auf seine Freundin einem vermeintlichen Rivalen klar gemacht: Er schlug einem ebenfalls 20-jährigen Hilpoltsteiner Metallbauer in der "Resi" in Nürnberg zwei Mal mit der Faust ins Gesicht.

Stress hatte der junge Mann aus dem südlichen Landkreis Roth in der Nacht zum 30. April dieses Jahres mit seiner Freundin, weshalb sich die beiden in der "Resi" kurzzeitig aus dem Weg gegangen waren. Dann aber beobachtete Lazlo B., dass sich seine Freundin mit einem anderen jungen Mann angeregt unterhielt. Von der Schule her kannten sich die jungen Leute, was der Angeklagte freilich nicht wusste.

Auf jeden Fall marschierte B. schnurstracks auf den Metallbauer zu und schlug diesem – ohne vorher ein Wort zu sagen – die Faust ins Gesicht. Der Hilpoltsteiner kippte ob der Wucht des Hiebes nach hinten um und schlug mit dem Hinterkopf auf dem Boden auf. Lazlo B. war’s nicht genug, weshalb er dem jungen Mann eine zweite Faust verpasste.

So jedenfalls schilderten es der Geschädigte und Lazlo B’s Freundin dem Gericht, während der Angeklagte den zweiten Schlag bestritt und so quasi als Entschuldigung meinte, dass er ja schon etwas angetrunken gewesen sei. Eine Schädel- und Jochbeinprellung attestierte das Nordklinikum dem Metallbauer, der auch 14 Tage nach dem Vorfall noch unter Kopfschmerzen zu leiden hatte. Zudem gingen die Brille und die Uhr des Hilpoltsteiners zu Bruch, weshalb der Geschädigte zivilrechtlich gegen Lazlo B. vorgehen wird.

"!Aufgeweckt" und beruflich erfolgreich

Den Verkaufsberater erwarten zudem Forderungen der Krankenkasse des Verletzten, die sich die Behandlungskosten für ihr Mitglied sicher ersetzen lassen will. Wohl machte Michael Behringer von der "Jugendhilfe im Strafverfahren" am Landratsamt Roth deutlich, dass die Kindheit des Angeklagten nicht sehr einfach war und er sich immer wieder an neue Bezugspersonen gewöhnen musste.

Der Sozialpädagoge beschrieb Lazlo B., der demnächst in seiner Firma zum Assistent-Manager befördert wird, aber auch als "aufgeweckt, interessiert und zugänglich." An der Anwendung von Erwachsenen-Strafrecht sei wohl nicht vorbeizukommen, meinte Behringer.

Dem schloss sich die Staatsanwältin sofort an. Sie sah den Sachverhalt – so wie in der Anklageschrift formuliert – als erwiesen und beantragte eine Freiheitsstrafe von neun Monate auf Bewährung sowie eine Geldauflage von 1700 Euro.

Jugendrichter Reinhard Hader verurteilte Lazlo B. schließlich zu sechs Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung (drei Jahre) und einer Geldauflage in Höhe von 1700 Euro zugunsten der Lebenshilfe Schwabach. Den Alkohol als "Entschuldigung" für den Ausraster herzunehmen – dem wollte Hader bei gemessenen 0,72 Promille nicht so recht folgen. "Es gab keine Provokation, keinen Wortwechsel – und Sie schlagen den Mann einfach zu Boden und hauen dem hilflosen Mann noch eine drauf. Das ist ziemlich brutal und durch nichts gerechtfertigt", sagte der Richter.

Arno Heider E-Mail