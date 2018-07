Segel auf Eichelburger Spielplatz zerrissen

Polizei bittet um Hinweise - vor 38 Minuten

EICHELBURG - Das Sonnensegel am Eichelburger Spielplatz wurde zerrissen - die Polizei ermittelt.

Das Sonnensegel am Spielplatz in der Eichelburger Hauptstraße wurde mutwillig zerrissen. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von etwa 850 Euro. Wie die Polizei nun mitteilte, wurde die Stadt Roth am 9. Juli über die Zerstörung informiert.

Wer dazu Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Roth zu melden: Telefon (09171) 97440.

