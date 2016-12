Drei Verletzte und hoher Sachschaden nach einem Brand in einem Einfamilienhaus in Roth-Eckersmühlen: Am Samstagabend entzündete sich dort laut Polizei Fett in der Küche und löste so das Feuer aus. Neben zwei Bewohnern erlitt auch ein Ersthelfer eine Rauchgasvergiftung.