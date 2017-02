SG-Herren geht es in eigener Halle an den Kragen

Handball, Bezirksoberliga: Schwabach/Roth verliert gegen ESV Flügelrad und verliert Tabellenführer Stadeln aus dem Blick - vor 1 Stunde

SCHWABACH/ROTH - Wer 33 Tore in einem Handballspiel wirft, sollte normalerweise als Sieger vom Feld gehen. Normalerweise. Doch das BOL-Spiel zwischen den Männern der SG Schwabach/Roth und dem ESV Flügelrad passte einfach nicht in die Kategorie „normal“. Und so ging es aus Sicht der Hausherren mit 33:34 (16:16) verloren.

Der ESV Flügelrad (li.) hat in einem umkämpften Spiel der SG Schwabach/Roth die Punkte abgeknöpft. Nun muss die SG nicht mehr nach Stadeln blicken, sondern zu den Verfolgern nach Lauf und Bad Windsheim. Foto: Salvatore Giurdanella



Die Anfangsminuten gehörten der Heimmannschaft. Durch einen konzentrierten und aggressiven Abwehrverbund erarbeitete sich die Truppe von Johannes Sagmeister rasch eine 4:0-Führung. Die Gäste des ESV Flügelrad taten sich sichtlich schwer, den Spielrhythmus zu finden, was sicherlich der starken Schwabacher Defensive der ersten Minuten geschuldet war. Auch die lautstarke Unterstützung der „Räder“-Fangemeinde zeigte vorerst keine Wirkung auf die Leistung des ESV.

Nach gut zehn Minuten kämpften sich die Gäste aus dem Süden Nürnbergs langsam ins Spiel und warfen die ersten Tore. Trotzdem kam die bis dahin verdiente Führung der SG bis zur 20. Minute nicht in Gefahr. Vielmehr gelang es, diese Führung weiter auszubauen.

Polster reichten nicht

Der Tabellenzweite erspielte sich sogar zweimal einen Sechs-Tore-Vorsprung, bei 9:3 und 10:4. Doch dann verloren die Einheimischen sowohl Körperspannung als auch Konzentration.

Es folgte ein erstes Tief der Heimmannschaft, an dessen Ende ein Nürnberger 5:2-Lauf stand – und auf der Anzeigetafel nur noch eine Drei-Tore-Führung für die SG Schwabach/Roth zusehen war.

Offensichtlich waren die Einheimischen zu früh darauf aus, das Ergebnis bis zum Ende der ersten Halbzeit zu verwalten — das nutzten die Gäste aus. Beide Mannschaften gingen beim Stand von 16:16 in die Kabinen. Ein Ergebnis, das die SG nicht besonders froh stimmen konnte, das aber die ESVler für die zweite Hälfte motivierte.

Die Gastmannschaft trat nun viel selbstbewusster auf. Man sah einen offenen Schlagabtausch zwischen den beiden Teams. Nur selten konnte eine Mannschaft einen Abstand von mehr als zwei Toren herauswerfen. Es zeichnete sich ein Spiel auf des Messers Schneide ab.

Pech im letzten Moment

Bis zur letzten Minute war der Ausgang tatsächlich unklar. Alles deutete auf ein Unentschieden hin. Beim Stand von 33:33, 30 Sekunden vor dem Ende, entschied sich Trainer Johannes Sagmeister zu einer Auszeit, um die Gemüter zu beruhigen und den letzten Angriff der Goldschläger clever abzuschließen. Doch es passierte genau das Gegenteil. Unglücklich rutschte der Ball bei einem Passversuch direkt in die Hände des Gegners. Dieser nutzte zehn Sekunden vor Schluss die Chance und erzielte den Siegtreffer in einem hochumkämpften Spiel mit einer nervenaufreibenden Schlussphase.

Wie erwartet, war es kein leichtes Spiel gegen Flügelrad gewesen. In den letzten beiden, ebenfalls umkämpften Duellen hatte die SG den Kopf noch knapp aus der Schlinge ziehen können. Diesmal stellte sich der harte Brocken jedoch als zu groß und als Stolperstein heraus.

Letztlich eine sehr bittere Niederlage für den Zweiten, der den verlustpunktfreien Tabellenführer Stadeln (24:21-Sieg gegen Zirndorf) immer weiter aus den Augen verliert.

Schwabach/Roth: Willi, Juric; Zschunke (2), Reitz, Geck (4), Scheibel, Zintl (4), Schwarz (3), Schöner (2), Motzelt (2), Götz (7), Reichel (3), Lutsch (6), Halbig.

SEBASTIAN WURM

