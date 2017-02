SG kommt mit ihren Tempogegenstößen nicht zum Zug

Handball, Landesliga: Spitzenreiter Schwabach/Roth kassiert gegen Pleichach erste Niederlage - vor 21 Minuten

SCHWABACH/ROTH - Völlig überraschend: Die Handballerinnen der SG Schwabach/Roth haben im Heimspiel gegen die HSG Pleisach die erste Saisonniederlage hinnehmen müssen und damit das Meisterschaftsrennen in der Landesliga wieder spannend gemacht. Beim 24:28 lief die Mannschaft von Wolfgang „Fips“ Scharnowell von Beginn an einem Rückstand hinterher, konnte nur einmal ausgleichen (4:4) und verlor am Ende verdient. Der Vorsprung vor der HG Mintraching/Neutraubling ist damit auf zwei Punkte zusammengeschmolzen.

Aller Kampf vergebens: Annabella Thom und die SG Schwabach/Roth mussten die erste Niederlage in der laufenden Landesliga-Saison einstecken.[AUTOR_A_ENDE]Foto: Salvatore Giurdanella © Salvatore Giurdanella



Aller Kampf vergebens: Annabella Thom und die SG Schwabach/Roth mussten die erste Niederlage in der laufenden Landesliga-Saison einstecken.[AUTOR_A_ENDE]Foto: Salvatore Giurdanella Foto: Salvatore Giurdanella



Mintraching/Neutraubling machte seinerseits nämlich mit dem ESV 27 Regensburg II auf eigenem Parkett kurzen Prozess (28:18).

Das hätte die SG Schwabach/Roth auch gerne mit der HSG Pleisach getan. Doch der Gegner erwies sich als ungemein kampfstark und leistete sich im Angriff ganz wenige Ballverluste. Oder anders ausgedrückt: Die heimische SG zwang den Gegner zu wenigen Ballverlusten. „Unser Spiel lebt ja vom schnellen Tempogegenstoß. Wenn die Torhüterin zu wenig Bälle hält und die Abwehr zu wenige Bälle erobert, dann fällt das aus“, erklärte ein etwas frustrierter Trainer Scharnowell hinterher. „Von der Torhüterin bis zur Kreisläuferin hatten heute alle einen gebrauchten Tag“, so der Coach weiter. „Und der Trainer natürlich auch.“

Vielleicht Weckruf

Doch Scharnowell versuchte auch, das Positive in der ersten Niederlage zu suchen. „Vielleicht war es eine kleine Befreiung, vielleicht war es ein Weckruf.“

Wenn dem so ist, dann kam er zur rechten Zeit. Denn in den nächsten Wochen hat der Tabellenführer ein schweres Programm. Nächsten Samstag zum Beispiel geht es zum Rangdritten HC Sulzbach-Rosenberg. Für Scharnowell und auch für Anna Thom ein ganz besonderes Spiel. Schließlich waren sie in der vergangenen Saison noch beim Gegner engagiert.

Schwabach/Roth: Schneider, Klier, Schadt (1), Rapke (5/3), Christine Lehner (1), Dornisch, Roser (3), Thom (4), Benz (4/2), Schlegl (1), Schmidpeter (5), Andrea Lehner.

Auch Männer verloren

Vielleicht hatten sich die SG-Frauen einfach bei den Männern ein schlechtes Beispiel genommen. Denn der BOL-Zweite verlor direkt vor dem Landesliga-Spiel der Frauen sein Spiel gegen den ESV Flügelrad mit 33:34 und kann damit seine Hoffnungen auf die Meisterschaft wohl endgültig begraben.

Immerhin einen Sieg gab es im Lager der SG Schwabach-Roth aber doch zu feiern, und zwar einen ganz wichtigen: Die zweite Frauenmannschaft gewann das Gipfeltreffen der Bezirksklasse gegen den ESV Flügelrad II mit 18:17 und führt nun die Tabelle an. Die Bezirksliga ist in greifbarer Nähe.

ROBERT GERNER

Mail an die Redaktion