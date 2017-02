SG Schwabach/Roth hat den Aufstieg in der Hand

Handball, Bezirksklasse: Schwabach/Roth II zieht mit 18:17 am ESV Flügelrad vorbei - vor 7 Minuten

SCHWABACH/ROTH - Mit einem hauchdünnen 18:17-Sieg im Gipfeltreffen mit dem ESV Flügelrad II hat sich die Landesliga-Reserve der SG Schwabach/Roth an die Spitze der Handball-Bezirksklasse gesetzt. Meisterschaft und Aufstieg haben die Mädels von Trainer Mathias Geck nun in eigener Hand.

Lange Zeit gab es kaum ein Durchkommen für die Spielerinnen der SG Schwabach/Roth (in Rot). Doch im Schlussspurt setzte sich das Team von Trainer Mathias Geck durch und eroberte gegen Flügelrad die Tabellenspitze. © Salvatore Giurdanella



Für ein Bezirksklassenspiel war es eine tolle Kulisse in der Goldschlägerhalle. Aber es ging ja auch um etwas. Die beiden einzig verbliebenen Aspiranten um die Meisterschaft kreuzten die Klingen.

Im Spiel zeigte sich schnell, warum beide Mannschaften an der Tabellenspitze wiederzufinden sind. Den zahlreichen Zuschauern wurde ein handballerisch guter Fight gezeigt, in dem sich beide Mannschaften absolut auf Augenhöhe begegneten. Dies belegen auch die Zwischenstände von 3:3, 6:6 und 9:9. Die Gastgeberinnen gerieten dann jedoch kurz vor der Halbzeitpause ins Hintertreffen ( 9:11).

Mehr noch: Nach der Pause fielen die Gastgeberinnen in ein kleines Tief und lagen bei einem 9:13- und 11:15-Rückstand fast aussichtslos zurück. Dann begann ein Spektakel, auf das die gesamte Halle hingefiebert hatte. Wichtigste Akteurin war in der Schlussphase die Schwabacher Torhüterin Ramona Holstein. Sie hatte sich offensichtlich in den Köpfen der Gäste festgebissen und ermöglichte mit vielen Paraden der eigenen Offensive den Rückstand zu verringern — bis hin zum Ausgleichstreffer (16:16). Die Gastgeberinnen hatten sich regelrecht in einen Rausch gespielt, und es schien schlichtweg einfach alles zu funktionieren.

Aufstiegsaspiranten besiegt

Knapp eine Minute war noch zu spielen. Schwabach hatte den Ball, war aber auch in Unterzahl. Doch das Erfolgsrezept der gesamten zweiten Halbzeit führte zum Erfolg. Das Spiel mit zwei Kreisläuferinnen hatte in der sonst soliden Flügelrader Abwehr einen wunden Punkt getroffen und ausgerechnet die Schwabacher Kreisläuferin Vanessa Walther besiegelte mit dem 18:17 den doppelten Punktgewinn für die SG-Mädels.

Damit ist die Mission – einen Aufstiegsaspiranten nach dem anderen besiegen – erfolgreich beendet worden. Doch nun erwartet die Geck-Schützlinge eine weitaus schwierigere Aufgabe. Denn das, was jetzt geschafft wurde, muss nun Woche für Woche verteidigt werden. Das nächste Mal allerdings erst nach einem – verdienten – spielfreien Wochenende.

Schwabach/Roth: Holstein, Kugler, Klier; Spachmüller (3), Hager, Burkhardt (6/3), Lehner (1), Walther (1), Seitz (1), Götz (4/2), Scholwin (1), Geiger (1), Schöller.