SG Schwabach/Roth legt mit Heimspieltag wieder los

Landesliga-Damen empfangen SV Obertraubling, BOL-Herren wollen gegen die HG Zirndorf siegen - vor 42 Minuten

SCHWABACH/ROTH - Die Handballer der SG Schwabach/Roth kommen aus der Winterpause. Die Damen empfangen am Samstag, 18.30 Uhr, in der Landesliga den Tabellenvierten SV Obertraubling. Die Herren bekommen es zwei Stunden vorher mit der HG Zirndorf zu tun.

Die Herren der SG Schwabach/Roth (blau, hier gegen Bad Windsheim) sind in der BOL Spitzenreiter Stadeln auf den Fersen. In der Rückrunde gilt, es die Defensivarbeit zu verbessern. © Foto: Salvatore Giurdanella



Die Landesliga-Damen nutzten die spielfreien Wochen zur Regeneration. Jetzt bleibt zu hoffen, dass die weihnachtlichen Genüsse keinen negativen Einfluss auf das Tempospiel der SG haben. Der SV Obertraubling ist in Schwabach kein unbeschriebenes Blatt. Das Hinspiel konnte zwar deutlich gewonnen werden, beim Auswärtsspiel gegen Ende der Saison musste man sich jedoch trotz eines scheinbar sicheren Vorsprunges noch geschlagen geben. Auch in dieser Saison spielen die Oberpfälzerinnen im oberen Tabellenabschnitt mit.

Die SG ist gewarnt und will sich diesmal keine Blöße geben. Vor allem Toptorschützin Susanne Adam soll nicht zu oft vor dem heimischen Tor auftauchen dürfen. Außerdem will man Obertraubling nicht die Möglichkeit bieten, mit ihrem schnellen und durchsetzungsstarken Spiel bei der ersten und zweiten Welle zu punkten. Für einen erfolgreichen Start ins neue Jahr werden die Damen alles geben.

Auch die erste Herrenmannschaft startet am Samstag, 16.30 Uhr, mit einem Heimspiel in der Goldschlägerhalle in das Jahr 2017. Zu Gast ist die HG Zirndorf. Die war in den vergangenen Jahren immer wieder ein unangenehmer Gegner für die Schwabacher und kämpfte mit den SGlern immer um die Spitzenplätze in der Tabelle der Bezirksoberliga. Im Moment belegen die Zirndorfer in der Tabelle mit 8:10 Punkten den sechsten Platz; die Mannschaft von Trainer Johannes Sagmeister ist auf dem zweiten Platz zu finden.

Die Favoritenrolle scheint somit klar verteilt zu sein. Die Gastmannschaft hatte jedoch Probleme zum Saisonstart, schaffte aber nach 0:8 Punkten die Wende und konnte sich bis zur Weihnachtspause in der Tabelle nach oben schieben. Die SGler werden sich in der Abwehr steigern müssen, wenn sie die Spiele im Jahr 2017 gewinnen wollen. Den Anfang wollen sie am Samstag machen.

Wohin der Weg für die zweite Herrenmannschaft in der Bezirksliga führt, werden die nächsten Spiele zeigen. Durch zuletzt drei Niederlagen ist der Aufsteiger auf den siebten Platz abgerutscht und hat noch drei Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Am Samstag um 20.15 Uhr treffen die Zintl-Schützlinge in der Goldschlägerhalle auf die zweite Mannschaft der HG Zirndorf, die mit 6:12 Punkten Platz neun belegt. Um den Abstand auf die Abstiegsplätze wieder zu vergrößern wollen die SGler unbedingt gewinnen.

Die zweite Damenmannschaft spielt am Samstag bereits um 14.15 Uhr gegen den TSV Wassertrüdingen in heimischer Halle. Bis Weihnachten sind die Damen von Trainer Mathias Geck in der Bezirksklasse 2 bisher nur auf vier Saisonspiele gekommen. Die Spiele fielen aufgrund von kurzfristigen Absagen der Gegner aus und werden im Laufe der Saison nachgeholt. Die SGlerinnen stehen somit vor einem straffen Terminkalender, haben sie zusätzlich noch mindestens ein Pokalspiel auszutragen.