SG Schwabach/Roth schließt Vorrunde auswärts ab

SCHWABACH/ROTH - Bei den Handballern der SG Schwabach/Roth stehen am Wochenende Auswärtsfahrten an. Die Damen treten als Hinrundenmeister bei der HSG Nabburg/Schwarzenfeld an, die Herren im letzten Hinrundenspiel der Bezirksoberliga beim TV Roßtal.

Die Herren der SG Schwabach/Roth (in Blau, hier gegen Zirndorf) sind in der Bezirksoberliga weiter am Spitzenreiter Stadeln dran. Wenn sie den MTV unter Druck setzen wollen, müssen sie beim TV Roßtal punkten. Foto: Salvatore Giurdanella



Mit drei Punkten Vorsprung vor dem HC Sulzbach/Rosenberg ist den Damen der SG Schwabach/Roth der erste Platz nach dem Ende der Hinrunde nicht mehr zu nehmen. Für die SG eine erfreuliche Ausgangssituation, sie kann oder muss jetzt ausschließlich von Spiel zu Spiel denken. Die Hinrunde wies einige Baustellen auf, an denen weiter gearbeitet werden muss – selten verliefen die Spiele so souverän, wie es das Ergebnis vermuten ließ. Auch beim Unentschieden gegen den ambitionierten Konkurrenten aus Mintraching half am Ende ein notwendiges Quäntchen Glück.

In Nabburg war die SG in der vergangenen Saison geschlagen worden. Allein dies wird den Damen als Warnung reichen, den kommenden Gegner, die HSG Nabburg/Schwarzenfeld, nicht zu unterschätzen. Die Oberpfälzerinnen befinden sich auf dem neunten Tabellenplatz.

Das Tabellenmittelfeld steht jedoch so eng beisammen, dass sie mit einem Sieg gleich drei Plätze nach oben wandern könnte. Die Erinnerung an die letzte Begegnungen lässt die SGDamen um Trainer Wolfgang Scharnowell vermuten, dass die HSG bisher nicht ihre volle Leistungs abrufen konnte. Der Sieg am Vorwochenende gegen Obertraubling war ein gelungener Einstand in die Spielzeit im Jahr 2017, an den die Schwabacherinnen am Samstag um 17.15 Uhr anknüpfen wollen.

Vier Punkte fehlen

Im letzten Spiel der Vorrunde treten die Männer der SG Schwabach/Roth am Samstag um 17:30 Uhr auf die Reserve des TV Roßtal. Die steckt mitten im Abstiegskampf der Bezirksoberliga; dieser kann sich noch verschärfen, wenn aus der Landesliga zwei Mannschaften in die Bezirksoberliga Mittelfranken absteigen. Die SG verteidigte mit dem Sieg am vergangenen Wochenende den zweiten Platz der BOL.

Ob der Kampf um den Aufstieg in die Landesliga nochmal an Fahrt aufnimmt, bleibt abzuwarten. Im Moment haben die Schwabacher vier Punkte Rückstand auf den Tabellenführer — Stadeln tritt sehr souverän auf. Für die Sagmeister-Mannschaft wird es darauf ankommen, konzentriert in die nächsten Spiele zu gehen, um den Abschluss nicht größer werden zu lassen, aber auch, um den zweiten Platz zu behalten.

Zweite Herren Sorgenkind

Für die zweiten Mannschaften stehen zwei schwere Auswärtsspiele an. Die Damen trifft am Samstag um 18:15 Uhr auf den TSV Falkenheim in der Herriedener Halle in Nürnberg. Der TSV brachte am letzten Wochenende mit einem Sieg gegen den bis dahin verlustpunktfreien Tabellenführer, den ESV Flügelrad, ordentlich Spannung in die Bezirksklasse. Damit stehen jetzt drei Mannschaften an der Tabellenspitze. Eine davon ist die SG, sie kann mit einem Sieg im Kampf um die Tabellenspitze dabei bleiben.

Das Sorgenkind ist die zweite Männermannschaft. Nach vier Niederlagen in Folge stehen die Schwabacher vor schweren Aufgaben und es müssen dringend Punkte eingefahren werden, um die Bezirksliga halten zu können. Die erste Aufgabe steht am Sonntag um 16 Uhr in Gunzenhausen an. Ein Sieg wäre enorm wichtig, um den Vorsprung auf die Abstiegsplätze wieder zu vergrößern.