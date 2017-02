SG Schwabach/Roth will ihr Publikum verzaubern

Heimspieltag: Zweite Damen im Spitzenspiel gegen ESV Flügelrad gefordert - vor 1 Stunde

SCHWABACH/ROTH - Die Landesliga-Damen der SG Schwabach/Roth dürfen am Wochenende endlich wieder zu Hause ran. Sie empfangen am Samstag um 18.30 Uhr die HSG Pleichach. Zwei Stunden vorher treffen in der Goldschlägerhalle die BOL–Herren auf den ESV Flügelrad. Dessen Damenmannschaft duelliert sich um 14.30 Uhr mit der zweiten SG-Mannschaft um die Tabellenführung in der Bezirksklasse.

Amelie Rapke und ihre SG Schwabach/Roth (in Rot, hier gegen Obertraubling) treten nach zwei Auswärtsspielen mal wieder zu Hause an. Zu Gast ist die HSG Pleichach. Foto: Salvatore Giurdanella



Nach den erfolgreichen beiden Auswärtsspielen freuen sich die Landesliga-Damen auf einen Auftritt vor heimischem Publikum. Hier können sie vielleicht besser zu ihrer Form finden, als es am Vorwochenende in Regensburg der Fall war. Zu Gast in Schwabach ist die HSG Pleichach aus der Nähe von Würzburg.

Der Aufsteiger konnte sich fest im Mittelfeld der Tabelle (Platz acht) etablieren und spielt bisher eine sehr solide Saison. Auch Gegnern aus dem oberen Tabellenfeld konnte man immer wieder einige Probleme bereiten. Nach dem wenig glanzvollen Auftritt der Goldschlägerinnen am vergangenen Spieltag (24:21 gegen Regensburg) also keine einfache Aufgabe. Wichtig ist, dass die Damen zurück in die Spur finden. Es ist an der Zeit, das oft gezeigte Niveau auch über längere Phasen hinweg halten zu können, um während des Spielverlaufs nicht immer wieder in Bedrängnis zu kommen.

Im Training konnte man an einigen Baustellen arbeiten und Alternativen einüben, die in der ein oder anderen Situation helfen sollen. Außerdem muss jede Spielerin am Samstag um 18.30 Uhr höchste Konzentration aufbringen, damit die Summe an Ballverlusten und einfachen Fehlern geringer bleibt, als an den vergangenen Wochenenden. Die Damen haben sich fest vorgenommen, dem Publikum am Samstag ein sehenswertes Handballspiel zu liefern.

Eine sehr unbequeme Mannschaft wartet am Samstagnachmittag auf die erste Herrenmannschaft der SG. Um 16.30 Uhr treffen sie in heimischer Halle auf den ESV Flügelrad. Das Hinspiel in Nürnberg zeigte schon deutlich, dass man die Männer des ESV nicht abschreiben darf. Sie kämpften sich nach einem größeren Rückstand wieder zurück, am Ende gewannen die Schwabacher 31:29 und konnten die zwei Punkte mit auf die Heimreise nehmen. Am vergangenen Wochenende überraschten die ESVler mit einem 37:23-Auswärtssieg beim Post SV Nürnberg. Die Schwabacher werden über 60 Minuten eine konzentrierte Leistung abrufen müssen, um einen Sieg in der Bezirksoberliga einfahren zu können.

Zweite Herren unter Druck

Soll es noch mit dem Klassenerhalt in der Bezirksliga klappen, müssen die Herren der zweiten Mannschaft endlich mal wieder punkten. Um 20.15 Uhr treffen sie auf die Reserve des TSV Rothenburg, den Tabellenletzten mit zwei Punkten weniger als die SG. Die direkten Duelle im Abstiegskampf hatte diese zuletzt alle verloren. Um einen Sieg einzufahren, müssen die SGler die Fehlerquote im Passspiel deutlich reduzieren, sonst wird es auch gegen den TSV nicht mit einem Sieg klappen.

Die zweite Damenmannschaft tritt zum Spitzenspiel in der Bezirksklasse an. Um 14.30 Uhr empfangen die Damen von Trainer Mathias Geck auf den Tabellenführer des ESV Flügelrad. Die SG ist momentan Tabellenzweiter und haben wie der Spitzenreiter bisher nur ein Spiel verloren, allerdings auch eines weniger absolviert. Diese Niederlage fügte den Schwabacherinnen die Mannschaft des ESV zu — und sie fiel mit 16:28 sehr deutlich aus. Von diesem Hinrundenergebnis will sich die SG jedoch nicht beeinflussen lassen und hofft auf zahlreiche Unterstützung von den Rängen in der eigenen Halle.

Als einzige Nachwuchsmannschaft tritt die männliche C-Jugend am Wochenende an. Der Tabellenletzte trifft am Samstag um 15 Uhr in der Beckenweiherhalle in Ansbach auf den Tabellenführer, die HG Ansbach.