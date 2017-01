Siegreiches Debüt an der Seite von Frontmann Hamie

HILPOLTSTEIN - Die zweite Herrenmannschaft des TV Hilpoltstein schreibt weiter an ihrer eigenen Erfolgsgeschichte: In der Tischtennis-Bayernliga Nord feierte sie am zwölften Spieltag mit dem 9:4 beim Tabellenvierten TV Erlangen den zwölften Erfolg in Serie und bleibt unangefochten an der Tabellenspitze. Da der engste Verfolger TTC Tiefenlauter etwas überraschend zuhause einen Punkt gegen den TV Altdorf liegen ließ, wuchs der Vorsprung der Burgherren auf inzwischen fünf Zähler auf Tiefenlauter und Etwashausen an.

Matthias Danzer, am Vormittag Spitzenspieler der Jugend, hatte am Nachmittag einen erfolgreichen Einstand in der Bayernliga der Herren. © Foto: Tschapka



Beim Auftritt bei den heimstarken Gastgebern vom TV Erlangen musste man erstmals in dieser Spielzeit auf den zuverlässigen Youngster Sebastian Hegenberger in der Mitte verzichten, der seine Grippe nicht rechtzeitig auskurieren konnte. Da auch Mannschaftsführer Tobias Mulack weiterhin noch nicht richtig fit ist, entschied man sich kurzerhand, mit dem zwölfjährigen Matthias Danzer einen ersten Bayernligaeinsatz zu ermöglichen. Die Maßnahme sollte sich gleich rechnen. Geführt von Frontmann Mohamad Hamie feierte er einen überraschenden 3:2-Erfolg gegen das gegnerische Topduo Reiß/Eichner. Ein relativ glattes 3:1 von Golavsek/Hörmann über Lommer/Kostenko sowie ein knappes 3:2 von Mahroum/Wechsler über die routinierten Bönold/Krause machten den 3:0-Blitzstart des TV Hilpoltstein perfekt.

Vorderes Paarkreuz zog davon

Zwei überzeugende Auftritte des besten vorderen Paarkreuzes der Liga bauten die Gästeführung schnell auf 5:0 aus. Der Slowene Jaka Golavsek hatte ebenso wenig Mühe mit Peter Lommer (3:0) wie sein libanesischer Kollege Mohamad Hamie gegen den Russen Pawel Kostenko (3:0). Den ersten Erlanger Erfolg verbuchte Karsten Reiß mit einem 3:1 über den Hilpoltsteiner Materialkünstler und Interimskapitän Tarik Mahroum. Das Ausnahmetalent Hannes Hörmann stellt derweil am Nebentisch mit einem glatten 3:0 über Stefan Eichner den alten Abstand wieder her.

Im dritten Paarkreuz folgte ein erwartet starker Auftritt der Gastgeber. Hier duellierten sich die äußerst routinierten und mich reichlich hochklassiger Spielerfahrung ausgestatteten Fritjof Bönold und Thomas Krause auf der einen und die wesentlich weniger erfahrenen Matthias Danzer und Andreas Wechsler auf der anderen Seite. Youngster Danzer zeigte dabei äußerst vielversprechende Ansätze und verbuchte sogar einen Satzgewinn gegen Bönold – zu mehr reichte es freilich noch nicht. Wesentlich knapper verlief die Begegnung des athletischen Wechsler mit Krause. In einem hoch dramatischen Duell schenkten sich die beiden Kontrahenten nichts, am Ende blieb der Erlanger schlicht einen Tick glücklicher und triumphierte mit 14:12 im Entscheidungssatz.

Gut für Hilpoltstein, dass Hamie vorn mit einem 3:2 über Lommer gleich wieder auf 7:3 erhöhte. Etwas überraschend musste Golavsek derweil nebenan seine zweite Saisonniederlage hinnehmen gegen einen wie entfesselt aufspielenden Kostenko. Doch im Anschluss durfte das gut aufgelegte mittlere Paarkreuz gleich den Sack zumachen: Hörmann agierte hier ganz stark gegen die mittelfränkischen Tischtennisikone Reiß (3:1). Gleiches galt für Allrounder Mahroum, der mit einem überzeugenden 3:1 über Eichner den viel umjubelten 9:4-Endstand sicherstellte.

TV Erlangen – TV Hilpoltstein 4:9. Karsten Reiß/Stefan Eichner - Mohamad AmadIsmail Hamie/Matthias Danzer 11:8, 13:11, 8:11, 6:11, 8:11; Peter Lommer/Pawel Kostenko - Jaka Golavsek/Hannes Hörmann 11:8, 7:11, 10:12, 7:11; Fritjof Bönold/Thomas Krause – TarikMahroum/Andreas Wechsler 9:11, 11:9, 10:12, 11:6, 6:11; Lommer – Golavsek 9:11, 10:12, 5:11; Kostenko - Ismail Hamie 8:11, 6:11, 11:13; Reiß – Mahroum 9:11, 11:2, 11:5, 11:8; Eichner – Hörmann 9:11, 7:11, 6:11; Bönold – Danzer 11:6, 11:8, 7:11, 11:6; Krause – Wechsler 8:11, 11:9, 12:14, 11:6, 14:12; Lommer - Ismail Hamie 8:11, 7:11, 11:9, 15:13, 7:11; Kostenko – Golavsek 9:11, 11:5, 12:10, 11:8; Reiß – Hörmann 8:11, 9:11, 11:5, 8:11; Eichner – Mahroum 10:12, 11:1, 6:11, 9:11.

Im Pokal-Halbfinale

Tags zuvor durfte sich der TV Hilpoltstein über den Einzug ins Pokal-Halbfinale freuen. Das Trio Hamie/Hörmann/Wechsler siegte beim Landesligisten Eschenau mit 5:2. Matchwinner war der Libanese Mohamad Hamie mit drei Zählern, zwei weitere steuerte Youngster Hannes Hörmann bei. Gegen die etatmäßige Eschenauer Mitte mit Trummer und Kirchner ließ die Kämpfernatur nur jeweils einen Satz liegen, gegen Hadzik siegte er mit 3:0. Gleiches war zuvor Hannes Hörmann gelungen, der diesem Erfolg noch ein 3:1 über Trummer folgen ließ. Ohne Erfolg blieb Neuzugang Andreas Wechsler, der gegen Trummer und Kirchner (jeweils 1:3) dennoch gute Ansätze zeigte.

