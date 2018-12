Sindersdorf: Diebe im Bürogebäude

Unbekannte stahlen Geld, Laptops und Tablets - vor 1 Stunde

SINDERSDORF - Bei einem Einbruch in eine Firma im Hilpoltsteiner Gewerbegebiet An der Autobahn bei Sindersdorf richteten Unbekannte Schaden in fünfstelliger Höhe an.

Der Einbruch ereignete sich zwischen vergangenem Samstag, 13 Uhr, und Montag, 5 Uhr. Zunächst hatten der oder die Täter versucht, ein Fenster an der Ostseite des Gebäudes aufzubrechen. Nachdem dies nicht gelang, wurde die Scheibe des Fensters mit einem Stein eingeschlagen. So konnten die Einbrecher in die Firma gelangen. Dort wurden im umfangreichen Bürotrakt sämtliche versperrte Türen und Schränke aufgebrochen und Schubladen und Schränke durchwühlt. Der dabei verursachte Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 10 000 Euro.

Die Täter klauten einen dreistelligen Bargeldbetrag und nahmen verschiedene elektronische Geräte wie Laptops und Tablets mit.

Wer in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht hat, soll sich unter der Rufnummer (0 91 74) 4 78 90 bei der Polizei Hilpoltstein melden.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

hiz