Im wahrsten Sinne des Wortes mit Pauken und Trompeten wurde die närrische Faschingssession 2017 beim Ordenskommers des Allersberger Faschingskomitees eingeläutet. Mit einem bunten Programm feierten die Faschingsfreunde aus ganz Franken den Auftakt in die heiße Phase in der "Guten Stube der fränkischen Fastnacht".

Mehr Irland gibt es nur im Pub: Am Donnerstagabend gab es das Best Of Irish Dance in Allersberg zu bestaunen. Und am Ende bekamen die Zuschauer sogar noch das eine oder andere Autogramm.