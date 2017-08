Sogar Hubschrauber und Hund im Einsatz

Polizei fahndet nach Jugendlichen, die in Georgensgmünd auf Diebestour waren — Eine Festnahme - vor 1 Stunde

GEORGENSGMÜND - Beamte der Polizeiinspektion Roth haben am Sonntag gegen 18 Uhr einen jungen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einen Gebäudekomplex in der Breiten Straße eingebrochen zu sein.

Aufmerksame Zeugen hatten die Beamten informiert, dass mehrere junge Männer in das Büro eines ambulanten Pflegedienstes einsteigen würden. Als die Streifenbesatzung eintraf, waren die Personen noch im Haus, ergriffen aber sofort die Flucht in entgegengesetzter Richtung. Eine weitere Streife konnte jedoch einen Jugendlichen einholen und festnehmen. Die beiden anderen jungen Männer konnten auch durch einen hinzugerufenen Hubschrauber und einen Polizeihund bislang nicht ausfindig gemacht werden.

In der Zwischenzeit stellten die Beamten fest, dass der Festgenommene Gegenstände mit sich führte, die zum einen aus dem Einbruch in das Büro herrührten, aber auch zu einem im Laufe des Vormittags angezeigten Einbruch in einen Verbrauchermarkt in der Bahnhofstraße. In diesem Fall sollen die Täter in der Nacht zum Sonntag eingedrungen sein und Gegenstände gestohlen, aber auch Sachbeschädigungen begangen haben. Der Gesamtschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Außerdem lässt sich laut Polizei derzeit eine weitere Verbindung zu einem ebenfalls in den frühen Morgenstunden angezeigten Fall von Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung und Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen herstellen. Ebenfalls in der Nacht zum Sonntag hatten zunächst Unbekannte Schmierereien, auch mit rechtsextremen Hintergrund, an und in einem leerstehenden Haus in der Wiesenstraße angebracht. Auch hier entstand Schaden in Höhe von mindestens 2000 Euro.

Aufgrund der bisherigen Ermittlungen dürfte der Festgenommene und seine bisher noch unbekannten "Freunde" für diese Taten wohl in Frage kommen. Beamte der Ermittlungsgruppe der Polizei Roth führen die weiteren Ermittlungen, um mögliche weitere Taten und die beteiligten Täter, ausfindig zu machen.