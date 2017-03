Soli-Juniorinnen legen Vizemeisterschaft nach

RKB-Quartett holt nach Bezirkstitel Silbermedaille bei bayerischer Meisterschaft im Vierer-Einradfahren - vor 26 Minuten

ROTH - Drei Wochen nach dem Sieg bei der mittelfränkischen Meisterschaft im Ein- und Kunstradfahren haben die U 19-Juniorinnen des RKB Solidarität Roth bei den bayerischen Meisterschaften ihr Können bewiesen und den zweiten Platz gewonnen.

Die Mannschaft des RKB Solidarität Roth, Melina Köhn, Sina Hübner, Jana Heumann und Stephanie Rauh, holte sich souverän den zweiten Platz und machte den nächsten Schritt zur Teilnahme an der deutschen Meisterschaft. Foto: privat



Acht Mannschaften hatten sich in Oberschließheim im Vierer-Einradfahren qualifiziert. Die eingereichten Punktezahlen lagen gerade auf den vorderen Plätzen eng beieinander. Zwei Mannschaften fielen jedoch krankheitsbedingt aus. So waren alle Plätze für alle Mannschaften möglich.

Die Rother Mädels reisten mit dem Ziel an, eine solide Leistung zu zeigen und sich für den Junior-Cup zu platzieren, welcher als Qualifikation für die deutsche Meisterschaft benötigt wird. Die Rotherinnen Melina Köhn, Sina Hübner, Jana Heumann und Stephanie Rauh starten als vierte Mannschaft. Ein etwas unruhiger Start kostete zwar einige Punkte, aber von Bild zu Bild lief es immer besser. Am Ende stand eine Punktzahl von 125 — der erste Platz. Nachdem nur noch zwei Mannschaften folgten, war der dritte Platz sicher und die Freude schon groß.

Die folgende Mannschaft aus Steinhöring war jedoch mit einem perfekt gezeigten Programm nicht zu schlagen. Für Schweinfurt dagegen lief es gar nicht gut. So wurde für Roth aus dem dritten am Ende noch der zweite Platz. Die benötigte Punktezahl von 70,0 zur Teilnahme am Junior-Cup wurde mit 125 Punkten locker übertroffen. Am Samstag, 1. April, will sich das Team in Osterholz-Scharnitz (Bremen) für die deutsche Meisterschaft in Rimpar qualifizieren.