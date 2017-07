Sommer-Serenade: Musik und Picknick in Roth

Stadtorchester Roth hatte an lauem Sommerabend in den Stadtgarten geladen - vor 1 Stunde

ROTH - Am Sonntagmorgen sah es ja noch nicht so aus, als ob die 2. Rother Sommerserenade im Stadtgarten nach ihrer überaus erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr überhaupt stattfinden kann. Aber am Abend war der Regen schon wieder vergessen – es wurde doch noch ein schöner Sommerabend und damit wie gemacht für Musik und Picknick unter freiem Himmel.

Das Stadtorchester Roth unter der Leitung von Walter Greschl bot ein abwechslungsreiches musikalisches Programm. © Foto: Tschapka



Viel los war auf der grünen Wiese im Stadtgarten, auf der das Open-Air-Konzert des Rother Stadtorchesters unter der Leitung des Stadtkapellmeisters Walter Greschl über die Bühne ging. Die Zuhörer nahmen Platz auf ihrer mitgebrachten Picknickdecke oder an ihren Campingtischen, auf denen auch Platz war für diverse Snacks. Hin und wieder knallte sogar ein Sektkorken.

Durch den Abend führte Christina Polte. Ihr zur Seite stand Oliver Christ, der, wenn er nicht gerade moderierte, das Stadtorchester mit seiner Trompete verstärkte. Zusammen mit dem Orchester brillierten in den rund zweieinhalb Stunden außerdem zwei Gastsolisten: die Mezzosopranistin Dorothea Maria Müller, sowie Tenor Alexander Herzog, der auch schon im vergangenen Jahr bei der ersten Stadtgarten-Sommerserenade mit von der Partie war.

Zwei versierte Gastsolisten: die Mezzosopranistin Dorothea Maria Müller und Tenor Alexander Herzog.



Das musikalische Programm, welches von zwei kurzen Pausen unterbrochen wurde, hätte nicht abwechslungsreicher sein können. Unter anderem gab es ein Medley aus den Musicals "Die Schöne und das Biest" und "Tanz der Vampire" zu hören, einen "Tribute to George Harrison", den Swing-Klassiker "The Lady is a Tramp", den einst Frank Sinatra berühmt gemacht hat, und sogar Stücke aus der Feder von Herbert Grönemeyer – allesamt stimmgewaltig begleitet von den beiden Solisten, entweder alleine oder im Duett.

Die Zuhörer nahmen Platz auf ihrer mitgebrachten Picknickdecke oder an ihren Campingtischen, auf denen auch Platz war für diverse Snacks.



Aber das Stadtorchester verstand es – wie gewohnt – auch ohne Gesang das Publikum in seinen Bann zu ziehen. So brachte es beispielsweise "The Wizard of Oz", "At the break of Gondwana" oder "New Sounds in Disco!" temperamentvoll und mitreißend zu Gehör.

Ganz langsam senkte sich die Dämmerung über den Stadtgarten, der dann von vielen bunten Lichtern erhellt wurde. Kein Wunder, dass angesichts der atmosphärischen Stimmung in Roths grüner Oase auch nach dem offiziellen Ende des Konzerts niemand nach Hause gehen wollte.

Die Musiker mussten sich nicht lange bitten lassen, den Abschied vom überaus gelungenen musikalischen Picknick am Sonntagabend mit ein paar Zugaben zu verschönern.

Und so gab es am Schluss noch "All you need is Love" sowie – überaus passend zur fortgeschrittenen Stunde - "Time to say Goodbye" zu hören, ehe zusammen mit der Dunkelheit auch wieder die Stille in den Rother Stadtgarten einkehrte.

TOBIAS TSCHAPKA