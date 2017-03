Sonne kitzelt das Outdoorfeeling in Roth heraus

Cafés und Biergärten füllen sich allmählich wieder mit Gästen - vor 39 Minuten

ROTH - Es wird wieder Frühling in Roth. Die Tage werden länger und wärmer und es zieht die Menschen nach draußen. Im Stadtgarten und vor den Cafés genießen die Leute die Sonne. Langsam fängt alles an zu blühen und die Laune steigt. Auch in den Geschäften macht sich der Frühling bemerkbar.

Die gedeckten Töne weichen allmählich , man trägt wieder bunt. Vorbild ist sicherlich die farbenfrohen Blütenpracht, die sich dieser Tage auch auf dem Rother Wochenmarkt zeigte. © Foto: Laura Assenbaum



Die gedeckten Töne weichen allmählich , man trägt wieder bunt. Vorbild ist sicherlich die farbenfrohen Blütenpracht, die sich dieser Tage auch auf dem Rother Wochenmarkt zeigte. Foto: Foto: Laura Assenbaum



Im Stadtpark ist schon am Vormittag einiges los. Mütter gehen mit Kinderwagen spazieren, ein Inlineskater fährt durch den Park und eine junge Familie macht einen Ausflug. Ein älterer Mann dreht mit seinem Hund die übliche Runde: "Ich bin jeden Tag hier, durch das schöne Wetter ist wieder mehr los im Park". Besonders freue er sich über die Fische unter der Seebühne, die im Frühling wieder an die Oberfläche kommen.

Auch die Gastronomie verlagert sich ins Freie. Seit vergangener Woche hat der Biergarten des "Gasthauses Lohgarten" geöffnet und die Mitarbeiter sind dabei, Rasen und Parkplätze herzurichten. Mit der Sonne kommt auch wieder die Eisdielenzeit. Das Eiscafé "Primavera" hat schon seit Mitte Februar geöffnet, aber die ersten sonnigen Märztage lockten besonders viele Gäste an.

In den Kleiderläden sorgen helle Farben und Pastelltöne für fröhliche Stimmung. "Seit Ende Februar gibt es die Frühjahrskollektion schon zu kaufen. Die Kunden freuen sich, dass es nach den gedeckten Winterfarben nun wieder helle Farbtöne gibt. "Durch das schöne Wetter haben wir schon einige kurze T-Shirts und Kleider verkauft", sagt eine Mitarbeiterin des "Vögele". In diesem Jahr seien Pastelltöne, Streifen und verschiedene Muster angesagt.

Bilderstrecke zum Thema So ist der Frühling im Landkreis Roth Das erste Aprilwochenende beschert dem Landkreis Roth strahlenden Sonnenschein mit nur vereinzelten Wolken. So schön blüht es bereits in Hilpoltstein und Roth.



Neben Kleidung in bunten Farben, zeigt sich der Frühling auch an der Blütenpracht. Zum Wochenmarkt ist der Marktplatz voller Blumenstände. Annette Johannsen von der Gärtnerei Jahn aus Georgensgmünd ist seit Anfang März jede Woche hier. "Aktuell werden besonders viel Stiefmütterchen, Veilchen und Narzissen gekauft. Der große Ansturm kommt aber erst im April oder Mai, wenn die Geranien für die Balkonbepflanzung da sind. Auch im Blumenladen Ott bemerkt Floristin Karin Flierl, dass der Winter vorbei ist: "Statt Zimmerpflanzen, werden nun eher Blumen für draußen gekauft."

Auf dem Spielplatz bei den Rothmühl-Passagen toben Kinder herum. Die Schüler der Mittagsbetreuung der Grundschule Nordring nutzen das sonnige Wetter, um im Freien zu spielen. "Wir unternehmen gerne etwas draußen, wenn das Wetter passt und die Kinder wenig Hausaufgaben aufhaben. Heute ist unser erster Ausflug in diesem Jahr", sagt die Betreuerin.

Doch die ersten Sonnenstrahlen bringen nicht nur Positives mit sich. Für Pollenallergiker beginnt nun die Hauptsaison. "Seit einigen Wochen fliegen schon die Pollen", erklärt Margit Wachtler aus der Stadt-Apotheke. Die Regale wurden schon umgeräumt: Gleich hinter der Theke stehen nun Medikamente gegen Heuschnupfen statt Erkältung. "Dass es Frühling wird, merkt man neben der hohen Nachfrage nach Mitteln gegen Allergien auch daran, dass viel für die Reise gekauft wird und es waren auch schon einige wegen Sonnenbrand da", erzählt Wachtler.

Auch im Fitnessstudio herrscht viel Betrieb. Um die Sommerfigur zu erreichen oder einige Kilos abzunehmen bleiben nur noch wenige Monate. "Die Frühlingsmonate sind immer sehr gut besucht, im Sommer lässt das wieder nach", meint Saskia Meiler aus dem "FitStop". "Mit dem Frühling kommt die Motivation wieder mehr für die Fitness zu tun."

Laura Assenbaum E-Mail