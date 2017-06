Sonne satt: Sommer-Tipps von A-Z für Roth

Wir haben jede Menge Ideen gesammelt - vor 43 Minuten

ROTH - Das Hoch Xenia beschert uns strahlenden Sonnenschein und Temperaturen von bis zu 30 Grad. Was lässt sich in Roth und Umgebung unternehmen? Das lesen Sie in unserem Hitze-ABC.

Der Rothsee ist ein beliebtes Ausflugsziel. Was lässt sich noch bei heißen Temperaturen unternehmen? Wir haben Tipps gesammelt. © Viola Bernlocher



Wie voll ist es im Freibad? Waren Sie schon im Kletterwald oder auf der Sommerrodelbahn? Wie wäre es mit dem Barfußweg in Enderndorf oder dem Erlebnisbauernhof am Auhof? Hier sind unsere Tipps.

lvm