Sonne, Schweiß, Spitzensport: Alle Bilder zum Challenge 2018

In Roth treffen sich wieder die Triathleten zum diesjährigen Mega-Event - vor 15 Minuten

ROTH - Die ganze Triathlon-Szene blickt am Sonntag wieder nach Mittelfranken: Beim Challenge in Roth sind 5500 Sportler aus 76 Nationen am Start, um Höchstleistungen zu vollbringen. Wir haben die Bilder vom Mega-Event!

Bilderstrecke zum Thema Durch den Main-Donau-Kanal: Der Start des Challenge Roth 2018 3400 Einzelstarter sind in diesem Jahr beim ruhmreichen Rother Triathlon-Wettkampf angetreten. Zunächst müssen die Athleten in den Main-Donau-Kanal, durch den sie 3,8 Kilometer schwimmen. Die ersten Eindrücke haben wir für Sie in Bildern festgehalten.



Bilderstrecke zum Thema Triathlon für die ganze Familie: Junior-Challenge in Roth Bei dem Junior- und Familien-Challenge am Samstag in Roth zeigten die Junioren, dass sie schon (fast) in die Fußstapfen der Großen treten können. 200 Meter mussten sie schwimmen, 10 Kilometer radfahren und 2,5 Kilometer laufen.



sha