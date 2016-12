Spalt: 150 Personen suchten vermissten Rentner

83-Jähriger kam von Spaziergang nicht zurück - Rettungshubschrauber im Einsatz - 20.12.2016 11:44 Uhr

SPALT - Mit einem Hubschrauber haben Rettungskräfte einen vermissten 83-Jährigen aus dem Spalter Süden gesucht. Sie entdeckten den Mann schließlich stark unterkühlt in Ramsberg.

Der rüstige Senior hatte sich - wie so oft - am Montagabend Richtung Brombachsee auf den Weg gemacht, um eine ausgedehnte, abendliche Sportrunde zu absolvieren. Entgegen seiner sonstigen Gepflogenheiten war er aber auch am späten Abend nicht wieder heimgekommen. Seine Ehefrau schaltete in ihrer Sorge gegen Mitternacht die Rother Polizei ein, die wiederum weitere Suchkräfte aktivieren ließ.

So waren in den frühen Morgenstunden Polizei- und Feuerwehrkräfte, zahlreiche Suchhunde sowie Angehörige von Rettungsdienst und Wasserwacht auf den Beinen um den älteren Herren in frostiger Nacht aufzustöbern. Unterstützt wurde die Suche der bis zu 150 Personen am Boden immer wieder auch von einem Polizeihubschrauber.

Schließlich, mit einsetzendem Tageslicht, wurde der vermisste Rentner mit seiner nur wenig wärmenden Sportbekleidung von Feuerwehrkräften nahe des Ramsberger Segelhafens entdeckt. Deutlich unterkühlt und für Fragen nicht mehr recht zugänglich, wurde er vom Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in die Intensivabteilung eines örtlichen Krankenhauses transportiert.

