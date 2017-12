Spalt: Frank-Walter Steinmeier ist Ehrenpate für Mia

Bundespräsident übernimmt Patenschaft für kleine Großweingärtnerin - vor 1 Stunde

GROSSWEINGARTEN - Andrea und Louis Moore mögen es, in der beschaulichen Kommune namens Spalt zu leben. Genauer gesagt in Großweingarten, wo sie seit vier Jahren zu Hause sind. Noch mehr aber liebt das Paar natürlich seine Kinder. Vor gut vier Monaten wurde das siebte von ihnen geboren: Es bekam nun einen ganz berühmten Patenonkel – Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Andrea Moore mit Mia Eleonora, für die der Bundespräsident die Patenschaft übernimmt. © Foto: Jürgen Leykamm



Andrea Moore mit Mia Eleonora, für die der Bundespräsident die Patenschaft übernimmt. Foto: Foto: Jürgen Leykamm



Eine solche Übernahme einer Ehrenpatenschaft ist, wenn sie gewünscht und beantragt wird, Sitte für den hohen Herrn vom Schloss Bellevue. Überbracht hat er die Urkunde freilich nicht persönlich, diese Aufgabe übernahm liebend gerne Udo Weingart, Bürgermeister der Hopfen- und Bierstadt. Freudestrahlend öffnete ihm die Mutter der kleinen Mia Eleonora Moore die Tür. Sie selbst schlief seelenruhig im Wohnzimmer weiter. Neben der Urkunde zur Patenschaft hatte der Rathauschef auch ein Präsent und einen Geschenkgutschein dabei sowie einen Geldschein, den viele Zeitgenossen nur sehr selten zu Gesicht bekommen.

Auch dem ausgeschiedenen Finanzminister Wolfgang Schäuble wurde bekanntermaßen erst im Laufe einer Bargelddebatte so richtig bewusst, dass es einen 500-Euro-Schein überhaupt gibt. Nun kommt ein solcher dem kleinen Sonnenschein in Großweingarten zugute – der Geldbetrag ist mit einer solchen Ehrenpatenschaft verknüpft. "Das kommt gleich auf dein Sparbuch", freut sich Mutter Andrea für ihre Mia Eleonora, die selig weiter in Morpheus' Armen liegt. "Sie schläft bis zu 16 Stunden", so die Mama. Und überhaupt sei die Viermonatige die bisher Brävste von allen sieben Kindern. Das älteste zählt bereits so viel Lenze, wie die jüngste täglich mit Schlafstunden beschäftigt ist. "Die älteren helfen bei uns den jüngeren Geschwistern", betont Andrea Moore.

So lasse sich auch ein kinderreiches Leben gut stemmen, auch der Familienausflug ist dank Neunsitzer nun immer noch möglich. Auf dem Weihnachtsmarkt in Spalt war man ebenso gemeinsam unterwegs – "das ist ja eigentlich Pflicht", so Moore. Der Hinweis Weingarts, dass es im Kornhaus einen Wickeltisch gibt, hat die Entscheidung zudem erleichtert. "Schön, dass es Dich gibt!", verabschiedete sich der Rathauschef schließlich, der während seiner 22-jährigen Amtszeit das erste Mal die Urkunde einer solchen Ehrenpatenschaft überbringen konnte.