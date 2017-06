Spalt: Knatternde Traktoren, Vespas und Cadillacs

SPALT - Das Volksfest Spalt ist immer für Überraschungen gut. Diesmal wartete es mit einem "Old- und Young-Timer-Treffen" auf. Das Interesse galt dabei aber freilich den eher älteren Traktoren, Autos, Rollern und Motorrädern.

Legendäre Fahrzeuge, wie den Cadillac oder den Porsche-Traktor gab es beim Old- und Youngtimer-Treffen in Spalt zu bewundern. © Foto: Leykamm



Gefährte jeder Kategorie gab es hier zuhauf zu sehen. Und sie alle wussten ihre eigene Geschichte zu erzählen, was die Veranstaltung zu einem echten Besuchermagneten werden ließ. Gekrönt wurde sie durch eine gemeinsame Ausfahrt.

Doch an dieser teilzunehmen, war gar nicht so einfach. Oder besser gesagt brauchte es bei so mancher historischen landwirtschaftlichen Maschine eine besondere Starthilfe. Wie etwa bei den Gefährten der Marke Lanz. Hier galt es erst die Heizlampe vorzuwärmen, um mit ihr dann zum Anlassen des Motors beitragen zu können. Es sind solche und viele andere Eigenheiten, die die Liebhaber solcher und anderer Oldtimer besonders schätzen.

Die Besucher wiederum waren natürlich vor allem von den ganz alten Landmaschinen besonders fasziniert. Wie beispielsweise von einem "Porsche Allgaier" aus dem Jahre 1948. Friedrich Beil aus Seitersdorf hat das Schmuckstück im Jahre 2013 erstanden. Doch dann begann die Arbeit erst: Das Teil wurde zerlegt und von Grund auf restauriert. Und schon ging es los zum Schleppertreffen an den Achensee. "Und zwar per Achse" wie Beil im Gespräch mit unserer Zeitung betont.

Das heißt: Er ist mit dem Traktor selbst gen Süden gefahren und hat ihn nicht auf einen Anhänger verladen. Auch im kommenden Jahr soll es in Richtung Alpen gehen. Entweder bis zum Großglockner oder nach Südtirol. Im Alltag aber, so beteuert Beil, wird der Porsche nicht genutzt, sondern "gehegt und gepflegt." So was kann ganz schön aufwendig sein, weiß auch Helmut Hummel aus Spalt. Fünf Jahre schraubte er an einem "Barkas Framo" herum, einem Kleintransporter aus der ehemaligen DDR, Baujahr 1962. Das Gefährt schafft satte 50 Kilometer die Stunde und erstrahlte früher einmal in blau. Doch diesen Farbton gibt es heute nicht mehr und so entschied sich Hummel für die zweithäufigste Farbe grau bei der Neulackierung.

Für großen Lärm sorgte vor der Ausfahrt der Oldtimer sein Bruder Hans-Jürgen aus Georgensgmünd. Er warf zu Demozwecken seine Schlammpumpe aus den 1960er Jahren an, der Wasser verdampfende Motor allerdings stamme schon aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg. Als es zu tröpfeln beginnt, kommt Hummel leicht ins Grübeln. Sollte ein Regenschauer das Areal in ein Schlammloch verwandeln, "dann habe ich noch lange keinen Feierabend."

Knatternde Vespas

Doch soweit kommt es nicht. Im Gegenteil: Bei der Ausfahrt ziehen die alten Gefährte die Blicke nur so auf sich. Vespa- und Heinkel-Roller alter Tage knattern da durch die Straßen.

Die legendären Dieselrösser fehlen auch nicht: Eicher, Fendt, Güldner, Hanomag, Kramer, Lanz, Massey Ferguson, McCormick, Nordtrak, Porsche und Schlüter sind auch mit dabei. NSU-Zweiräder sind ebenfalls mit von der Partie. Aus einer Zeit, als dieses Kürzel für was völlig anderes stand als heute.

Bis aus Österreich kamen die "Luitascher Traktorspinner" angereist. Hingucker waren auch der so genannte "Kneeler BMW" und natürlich so mancher Cadillac und Chevrolet, die sich hier unter die schnaubenden Kolosse mischen. Wer da mit Kabinenroller anreiste, musste schon aufpassen, nicht unter die Reifen zu kommen.

