Spalter Schüler verlegten neuen Boden

Ganztagesschüler sorgten für einen neuen Belag in der Spalatin-Schule - vor 28 Minuten

SPALT - Der Elternbeirat hat das Geld aufgebracht, Ganztagsschüler haben die Sache umgesetzt: Im Werkunterricht verlegten sie im Lesezimmer der Spalatin-Schule einen neuen Boden.

Leckere Sache: Davon, dass Elternbeirat und Ganztagesschüler der Spalatin-Schule für einen neuen Bodenbelag im Lesezimmer gesorgt hatten, profitierten auch diese Erstklässler – indem bei der Einweihungs-Brotzeit mitessen durften. Foto: Spalatin-Schule



Seit langem schon gibt es an der Spalatin-Schule eine Schulbücherei und ein angeschlossenes Lesezimmer. Allerdings wurde der Teppichboden des Zimmers über die Jahre arg strapaziert, so dass ein neuer Belag nötig geworden war. Um die Reinigung zu erleichtern und trotzdem für ein Wohlfühlklima zu sorgen, entschied man sich für Klickparkettboden in Korkausführung.

Neben der Kostenübernahme hatte sich der Elternbeirat auch bereit erklärt, für die Verlegung des Bodens zu sorgen. Als es schließlich so weit war, signalisierte der Technik-Lehrer, dass er die Verlegung auch mit Schülern der Ganztagesklassen übernehmen könnte.

In drei Wochen fertig

Innerhalb von drei Wochen wurden statt der klassischen Werkstunden Bodenarbeiten verrichtet. Am Ende waren alle stolz auf ihr gemeinsames Werk. Die Zimmerei Franz Hausmann hatte das Projekt mit Rat, Tat und vor allem durch die Bereitstellung von Maschinen begleitet.

Jetzt wurde im Rahmen einer kleinen Brotzeit für die fleißigen Helfer das Lesezimmer wieder in Betrieb genommen. Neben dem Lesen ist dieser Raum auch dazu gedacht, den Ganztagsschülern eine ruhige Mittagspause zu ermöglichen.

Schulleiter Robert Wechsler dankte dem Elternbeirat für die Finanzierung des Projekts. Für die Schüler um Fachlehrer Rafael Golomb gab es natürlich viel Anerkennung im Hinblick auf das fachmännische Verlegen. Dem Lob schlossen sich Yvonne Mathy und Conny Heuschkel, die Vorsitzenden des Elternbeirats, an.

Eine erste Klasse, die quasi als künftige Kundschaft eingeladen woren war, durfte bei einer vom Elternbeirat ausgegebenen Brotzeit den neuen Boden erstmals testen.