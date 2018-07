Eine der witzigsten Komödien der Jahrhundertwende feierte nun auch in Spalt Premiere: Martin hat's nicht leicht. Seine Frau, sein Schwiegervater und vor allem seine Schwiegermutter verlangen von ihm, dass er – wie sein Schwiegervater – dem Bund der Artusritter beitreten soll. Für die Frauen ist das eine Garantie, dass ihre Männer nicht über die Stränge schlagen. Wenn aber sowohl Martin als auch der alte Bamberger ihre Mitgliedschaft nur behaupten, in Wirklichkeit in der "Blauen Maus" das Leben in vollen Zügen genießen, dann ist Spannung und Verwechslung garantiert. © Leykamm