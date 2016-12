Spannender Blick über den Tellerrand hinaus

HiZ-Mitarbeiterin brachte Achtklässlern an der Realschule das Medium Zeitung näher — Komplizierte Abläufe - 20.12.2016 15:50 Uhr

HILPOLTSTEIN - Wie aktuell kann eine Tageszeitung sein? Am Morgen nach dem Attentat auf dem Berliner Weihnachtsmarkt stand genau diese Frage im Mittelpunkt des Interesses beim Besuch von HiZ-Mitarbeiterin Stefanie Graff in der Klasse 8 c der Realschule Hilpoltstein.

Unsere Mitarbeiterin Steffi Graff (oben, 4. v. l.) im Kreise der Mädchen und Jungen der 8 c der Realschule Hilpoltstein, die großes Interesse an der Tageszeitung zeigten. © Foto: privat



Unsere Mitarbeiterin Steffi Graff (oben, 4. v. l.) im Kreise der Mädchen und Jungen der 8 c der Realschule Hilpoltstein, die großes Interesse an der Tageszeitung zeigten. Foto: Foto: privat



Seit Wochen verfolgen die Achtklässler von Carolin Braun im Deutschunterricht die Berichterstattung der Hilpoltsteiner Zeitung. Sie nehmen am Projekt „Zeitung in der Schule“ des Verlags Nürnberger Presse teil. Am Dienstag besuchte die Redaktionsmitarbeiterin die Klasse, um mit den Jugendlichen über die Arbeit in der Lokalredaktion zu sprechen.

Schnell kam die Sprache auf die Ereignisse des Vorabends und darauf, warum darüber am Dienstag noch nichts in der Druckausgabe der Hilpoltsteiner Zeitung zu lesen war. Ein guter Anlass, darüber zu reden, wie kompliziert die Abläufe in einem regionalen Zeitungs-Großverlag sind, in dem neben der Hilpoltsteiner Zeitung täglich noch über 20 weitere Lokalausgaben erscheinen. Die HiZ wird als südlichste Außenausgabe als eine der ersten im Nürnberger Druckhaus gedruckt und konnte die spätabendliche Berichterstattung nicht mehr mitnehmen. Leserinnen und Leser der Nürnberger Stadtausgabe hingegen fanden sowohl auf dem Titel als auch auf der Seite drei bereits ausführliche Berichte zum Thema.

„Spannend“ fanden die Realschüler diesen Blick über den eigenen Tellerrand hinaus. Sie lernten auch, dass für die Lokalredaktion der lokale Bezug eines Themas das A und O ist und wie vielschichtig die Aufgaben eines Redakteurs sind.

sgr