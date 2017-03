Spaßiges Schwarzsehen

In Spalt bot das Teatro Magico Schwarzlicht-Theater vom Feinsten.



Das Ensemble "Teatro Magico" ist nicht aus dem Verein "Sommernachtsspiele Spalt e. V" wegzudenken. Seit über 20 Jahren unterhält das Ensemble Jung und Alt in seiner "Black Box" mit spektakulärem Schwarzlichttheater. Diese Schwarzlichtbühne machte am Wochenende Station in der Turnhalle der Spalter Spalatin-Schule.

SPALT — Das 15-köpfige "Teatro Magico" nahm sein Publikum in der bis auf den letzten Platz besetzten Halle mit auf eine "musikalische Weltreise".

Stilgerecht wird die original italienische Pizza natürlich mit dem Vespa-Roller unters Volks gebracht.



In den insgesamt vier Vorstellungen bekamen die Zuschauer ein akribisch einstudiertes, neonfarbenes Kaleidoskop zu sehen, welches auf tiefschwarzem Hintergrund und mit der passenden Musik Geschichten aus allen Herren Länder erzählte. Durch das Programm führte Philipp Habel, der als schwarz-weiß gestreifter Conférencier zu jeder Station rund um den Globus eine kurze Einleitung parat hatte – inklusive den besten Wünschen in der jeweiligen Landessprache.

Staunen pur

Dieser Trip der besonderen Art hatte es wirklich in sich: die unzähligen kleinen und großen Besucher kamen aus dem Stauen gar nicht mehr heraus: Zum Beispiel der Ausflug nach Italien, bei dem ein Pizzabäcker eine "Schwarzlicht-Pizza" buk — unter anderem mit leuchtend roten Tomaten und saftig grünen Peperoni; klar, dass die Pizza dann auch mit der Vespa, dem wohl typischten aller italienischer Fortbewegungsmittel (vov Ferrari einmal abgesehen) ausgeliefert werden sollte.

Als das Theater Station in antiken Ägypten machte, tanzten zunächst blaue Dreiecke über die Bühne, die sich schließlich zu räumlichen Pyramiden zusammenfanden, ehe auf einmal ein Skelett, das gerade noch eine Mumie war, zu tanzen begann — und dabei auch noch seinen Schädel verlor.

In Holland ging es – natürlich – um bunte Blume. In Namibia bekam das Publikum zur Musik aus dem Film "Der König der Löwen" einen Eindruck von der vielfältigen afrikanischen Tierwelt zu sehen. Und in Spanien wurde die landeseigene Legende vom "Sohn des Mondes" bildlich umgesetzt.

Weitere Stationen auf dieser sehenswerten Weltreise waren die Vereinigten Staaten, mit China und Japan wurde die asiatische Welt besucht, und schließlich führte die Reise sogar in die menschenleere Antarktis.

Diese sowohl zauberhafte als auch internationale Traumreise, gebucht im Reisebüro "Teatro Magico", ließ wohl keinen der vielen Gäste unbeeindruckt zurück.

Ein Löwe zum Staunen, aber so gar nicht zum Fürchten: Die musikalische Weltreise des Schwarzlicht-Theaters „Teatro Magico“ nahm ihr Publikum auch nach Afrika mit. © Fotos: Tobias Tschapka



Einer Zuschauerin wurde im Lauf der zweiten Vorstellung eine ganz besondere Ehre zuteil: Das Ensemble zeichnete Heidi Bojko aus Spalt als ihre 15 000. Besucherin aus. Neben den besten Glückwünschen des gesamten Teams des "Schwarzen Theaters" freute sich der überraschte Gast außerdem über einen Gutschein – natürlich für eine Veranstaltung im Rahmen der Sommernachtsspiele Spalt.

