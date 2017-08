Spaziergängerin verhinderte Fahrrad- und Rollerklau

Mann hatte Diebesgut im Wald bei Pyras deponiert - vor 43 Minuten

HILPOLTSTEIN - Dank einer Zeugin konnte die Polizei bei Pyras einen mutmaßlichen Fahrraddieb festnehmen. Der Mann hatte die Räder zunächst im Wald neben der Straße deponiert.

Einer Spaziergängerin aus Schwabach waren am Montagnachmittag zwei Fahrräder aufgefallen, die im Wald neben der Kreisstraße RH 24 zwischen der Staatsstraße 2225 und Pyras lagen. Kurz darauf hielt dort ein blauer Lkw, ein Mann stieg aus und lief zu den Rädern, der Lkw fuhr weiter. Auf Nachfrage gab der Mann in einer osteuropäischen Sprache zu verstehen, dass es seine Räder seien. Nachdem der Frau dies komisch vorkam, rief sie die Polizei an. Der Mann hatte sich derweil mit den Rädern in Richtung Pyras entfernt.

Lkw parkte mit Diebesgut in Sandgrube

Die alarmierte Streife fand den Lkw dann in einer Sandgrube. Auf der Ladefläche lagen zwei Fahrräder und ein Elektroroller. Eine Überprüfung ergab, dass eines der Räder am Vortag in Hilpoltstein gestohlen worden war. Die Fahrräder wurden sichergestellt und der Verdächtige festgenommen. Da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, stellte der Staatsanwalt Haftantrag.

Das zweite gefundene Fahrrad, ein weißes Merida Crossway 400, und der schwarze Elektroroller, Marke Chongqing, Typ Electric Green 23, konnten bislang noch niemandem zugeordnet werden.

Die Eigentümer werden gebeten, sich bei der Polizei, Telefon (09174) 47890, zu melden.

