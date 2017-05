SPD Roth: Schwung mitnehmen und kreativ bleiben

ROTH - Den Schwung der Bürgermeisterwahl in Richtung Kommunalwahl 2020 mitnehmen und kritisch, gleichzeitig aber auch konstruktiv die Stadtpolitik mitgestalten, diesen Anspruch formulierten die Rother Sozialdemokraten bei ihrer Jahresversammlung. Den Höhepunkt der Versammlung bildeten die Ehrungen verdienter Mitglieder.

Im Mittelpunkt der Jahresversammlung des SPD Ortsvereins Roth stand die Ehrung langjähriger und verdienter Mitglieder. © Foto: oh



Mit lang anhaltendem Applaus quittierten die Rother Genossen das Abschneiden ihres Fraktionsvorsitzenden Andreas Buckreus bei der zurückliegenden Bürgermeisterwahl. "Dein Ergebnis war mehr als nur ein Achtungserfolg und bietet eine klare Perspektive für die kommenden Jahre", zollte der Ortsvorsitzende Steven Gruhl dem 34-jährigen Polizeibeamten Buckreus Respekt für dessen Einsatz in den vergangenen Wochen und Monaten. "

Den Schwung werden wir in Hinblick auf die in drei Jahren stattfindende Stadtratswahl mitnehmen und uns mit konstruktiven Vorschlägen zur Stadtentwicklung einbringen", formulierte Gruhl den selbstbewussten Anspruch für die kommenden Jahre. Dass aus dem SPD-Wahlkampfslogan "Auf geht’s" nun ein "Weiter geht’s" werden müsse, sah auch der SPD-Kreisvorsitzende Sven Ehrhardt so: "Die Themen liegen in Roth mit der kränkelnden Innenstadt, dem Mangel an bezahlbarem Wohnraum und dem Ausverkauf der Gewerbeflächen auf der Straße".

Andreas Buckreus selbst zeigte sich in seinem Grußwort gespannt, was in den kommenden Monaten aus den Versprechen des Amtsinhabers werde. "Drei Monate nach der Wahl ist von einem Masterplan Innenstadt oder einem interkommunalen Hallenbad plötzlich keine Rede mehr", so der SPD-Fraktionsvorsitzende im Stadtrat. Lösungsansätze sahen die beiden Stadträte Buckreus und Ehrhardt unter anderem in der Erschließung interkommunaler Gewerbegebiete sowie einer gemeindeübergreifenden Wohnungsbaugesellschaft zur Realisierung von sozialem Wohnungsbau.

Positives konnten der Vorsitzende Steven Gruhl und sein Kassier Günter Elßner zur Vereinsentwicklung berichten, so dass die Entlastung des Vorstandes eine reine Formsache war. Nicht nur, dass die Mitgliederzahl mit 110 konstant sei, auch die Finanzsituation der Rother SPD bewege sich trotz der Ausgaben für den zurückliegenden Bürgermeisterwahlkampf in einem erfreulichen Rahmen.

Ehrungen

Den Abschluss der Mitgliederversammlung bildeten die Ehrungen verdienter Mitglieder. Seit zehn Jahren Mitglied der SPD ist der Rothauracher Stadtrat Dr. Edgar Michel. Gar seit 40 Jahren der Sozialdemokratischen Partei treu verbunden ist der frühere Stadtrat Konrad Prechtl. Auf jeweils ein halbes Jahrhundert SPD-Zugehörigkeit blickten Isolde Walter, Manfred Lodes sowie Werner Tapprich zurück.

Alle drei Jubilare berichteten den anwesenden Ortsvereinsmitgliedern, warum sie seinerzeit der SPD beitraten und hatten für die "jüngere SPD-Generation" neben vielen Anekdoten auch manch Tipp in petto.

