Spectrum zeigt aussagekräftige Porträts und mehr

"Alles neu": Jahresausstellung des Kunstvereins im Landkreis Roth eröffnet

LANDKREIS ROTH - Vor 34 Jahren schlossen sich Künstlerinnen und Künstler aus der Region zum Kunstverein Spectrum zusammen – damals waren es zehn Personen, heute sind es um die 50. Seit mehr als drei Jahrzehnten ist Spectrum eine feste Institution für Bildende Kunst im Landkreis Roth. Alljährlich zeigt der Kunstverein in einer Jahresausstellung eine Leistungsschau seiner Mitglieder. Zum dritten Mal hintereinander ist Spectrum nun in der Hilpoltsteiner Residenz zu Gast, um sich in diesem Sommer mit dem Thema "Alles neu" auseinanderzusetzen.

Skulptur und Blickfang: Künstlerin Helga Schreeb zeigt in der Hilpoltsteiner Residenz ihre Porträtköpfe – unter anderem das von Rocklegende Udo Lindenberg. © Robert Unterburger



Hilpoltsteins Bürgermeister Markus Mahl konnte zur Vernissage neben den ausstellenden Künstlern auch zahlreiche Kunstinteressierte begrüßen. Mahl zeigte sich dankbar, dass Sabine Reimann, die Vorsitzende von Spectrum, als Jury-Mitglied die Stadt Hilpoltstein beim ersten Wettbewerb "Kunst im öffentlichen Raum" unterstützt.

In ihrer Laudatio stellte Sabine Reimann die 23 ausstellenden Künstler und ihre Werke vor. Dabei unterschied sie acht Themenbereiche. Den ersten Bereich nannte sie "Landschaften". So zeigt Sandra Baumeister großformatige Acryl-Arbeiten, die eine eigene Farbigkeit entwickeln. Ganz anders die klar strukturierten Wege in den Glas-Collagen von Rudolf Stowasser, deren Farbigkeit im selbst hergestellten Material zu finden ist. Bei Richard Wagner sind es die stillen Bilder, die den Betrachter ansprechen.

Harte Kontraste

Den zweiten Themenbereich umschrieb die Laudatorin mit "Farbklänge". Untypisch für die Künstlerin in ihrer Farbgebung und wie eine Farbskizze anmutend seien die Bilder von Uschi Heubeck, die durch ihre Leichtigkeit und Zartheit auffielen. Im Gegensatz dazu die Arbeiten "New Colour" von Sabine Weigand, die mit neuen Farbtönen wie Neon und Schwarz in Acryl harte Kontraste und dynamische Formen erzeugt. Max Peschke experimentierte ebenfalls mit Farbe und Kontrast in seinen abstrakten Acryl-Arbeiten.

Einen dritten Themenblock fasste Sabine Reimann unter dem Oberbegriff "Porträts" zusammen. "Das Innerste nach außen kehren" möchte Angelika Neff-Lehmann, die das erste Mal an einer Jahresausstellung des Kunstvereins teilnimmt, mit ihren beiden aussagekräftigen Porträtbildern. Johann Tischinger zeigt drei Frauen-Skupturen aus Linden- und Erlenholz. Auf einem größeren Format hat Ralf Schnackig eine Fotomontage mit Acryl übermalt. Zu sehen sind die Porträts seiner Familie und ein Selbstbildnis.

Ein Selbstbildnis gänzlich anderer Art ist von Regina Stoll zu sehen, die das erste Mal dabei ist. Sie hat ihre Gesichtssilhouette mit feinen Fäden "gemalt". Auf zwei weiteren Arbeiten verarbeitet sie Fotos mit Öl und Schlagmetall.

Ebenfalls als Skulpturen zeigt Helga Schreeb die Porträtköpfe von Barack Obama, Udo Lindenberg, Martin Luther, Albrecht Dürer und Karl Lagerfeld. Rudolf Stowasser präsentiert zwei weitere Glascollagen, die er "Menschenskinder" nennt.

Auch Maler Jonathan, ein Gründungsmitglied von Spectrum, hat sich dem Porträt zugewandt. "Verwachsen" nennt er das Acryl-Öl-Gemälde, auf dem ein Ehepaar dargestellt ist. Günther Römling widmet sich der Darstellung von Emotionen. Seine diffizilen Aquarelle zeigen zwei betagte Frauen, bei denen Freud und Leid sehr eng beieinander liegen.

Abgeblühte Samen

Den vierten Themenbereich fasste Sabine Reimann mit "Akt und Körper" zusammen. Annelies Schindler zeigt den menschlichen Körper als Collage mit Acryl und Tusche. Bettina Worringen, ebenfalls neu im Kunstverein, besticht mit der Darstellung dreier Tänzerinnen.

"Mensch und Schöpfung" lautet der fünfte Themenbereich. Zwei kleinformatige Arbeiten in Hinterglasmalerei zeigt Uschi Heubeck: Wiesenstücke mit blühenden und abgeblühten Samenkapseln. Mit Ölfarben hat Ina Schilling zwei Baumstümpfe sowie einen Baumpilz an ihrem Apfelbaum abgebildet.

Justine Netter hat sich in ihrem dreiteiligen Werk "Genesis" der Entstehung, Entwicklung, Schöpfung und des Neuanfangs gewidmet. Kritisch beschäftigt sich "kapejott" alias Klaus Jaworek mit der neuen Gottheit "Flächenfraß", die unsere Lebensgrundlagen zerstört. Auch Renate Mader erlebt den Menschen als gewalttätigen Zerstörer, der Raubbau an der Erde betreibt und eine wüste Welt hinterlässt.

Themenbereich 6 nannte die Laudatorin "Mensch und Raum". Bernhard Rauth experimentiert mit zahlreichen Mischtechniken und zeigt zwei Arbeiten, die eine alte Wand und Fenster zeigen, die denen der Residenz nicht unähnlich sind.

Eine alte Villa bildet die Grundlage für Ralf Schnackigs "Hausbesetzung": Ein Baum bemächtigt sich des Gebäudes, das von den Menschen verlassen wurde. In "Neues Cuba – alte Autos" gibt Helga Schreeb ihrer Hoffnung Ausdruck, dass trotz Neuerungen noch manch Altes Bestand haben wird.

"Schwarz – weiß" nannte Sabine Reimann den Themenbereich 7. Kerstin Knappe beschäftigt sich in ihren Schwarz-Weiß-Tuschezeichnungen mit der Vernetzung des Menschen in seinem sozialen Umfeld. Agnieszka Hofmann legt den Schwerpunkt auf das Thema Wertigkeit und Wichtigkeit im Leben.

Lebenskreise des Menschen

Den achten und letzten Themenbereich umschrieb die Laudatorin mit "Mensch und Magie". So beschäftigt sich Maler Jonathan in seiner Arbeit "Frau Holle und die Zwerge" mit Märchen und Magie. Sabine Reimann präsentiert Figuren aus dem Schamanismus, die die Lebenskreise des Menschen wiedergeben. Ein Bild von Helga Schreeb trägt den Titel der Ausstellung: "Alles neu".

Dauer der Ausstellung: 27. Juli bis 16. September, Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 9 bis 17 Uhr, Freitag von 9 bis 15 Uhr, Samstag von 10 bis 14 Uhr und Sonntag von 15 bis 18 Uhr. Führungen finden jeweils am Sonntag, 19. August, 2. und 16. September, jeweils um 16 Uhr statt.

ROBERT UNTERBURGER