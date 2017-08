Spiele aus aller Welt im Landkreis Roth

Der Spielbus des Kreisjugendrings nahm offiziell in Spalt Fahrt auf und macht in 16 Gemeinden Halt - 04.08.2017 17:38 Uhr

SPALT/HILPOLTSTEIN - Der Spielbus des Kreisjugendrings Roth (KJR) macht in den Sommerferien je zwei Tage in insgesamt 16 Gemeinden Halt. Geboten ist jede Menge: Für das Motto "Spiel ohne Grenzen" hat KJR-Mitarbeiter Rainer Geier Spiele aus aller Welt zusammengestellt.

Der Spielbus des Kreisjugendrings Roth wurde für die Ferien im Bürgergarten in Spalt offiziell eröffnet, hinten rechts mit der Vorsitzenden des Kreisjugendrings, Elke Lades-Eckstein, dem Spalter Bürgermeister Udo Weingart und Landrat Herbert Eckstein (von links). © Foto: Lea-Verena Meingast



"Birki" aus Polen, "Chauka Bara" aus Indien oder "Surakarta" aus Indonesien: Bei allen drei Spielen wird mit Steinen aus Holz auf Stoffbeuteln gespielt, darauf ist das Spielfeld aufgemalt. "Das Ziel war auch Spiele anzubieten, die nicht teuer sind, die man zuhause leicht nachmachen kann", sagt Paula Ludwig, die seit sechs Jahren Kinder beim Spielbus betreut.

Die Kinder bei der Premiere in Spalt sind begeistert: "Ich bin am liebsten auf der Wiese. Die Wasserrakete ist das Beste", meint Florian. Die ist tatsächlich der Renner an diesem Tag: Mit einer Fahrradpumpe wird kräftig gepumpt, bis eine umgedrehte Wasserflasche in die Luft saust.

"Die Rakete ist toll, die Action macht einfach Spaß", findet auch Franziska. "Mir gefallen alle Spiele. Manche kann man vielleicht beim nächsten Kindergeburtstag nachmachen", überlegt David. Kinder hätten heutzutage weniger Zeit zu spielen, sagt Elke Lades-Eckstein, die Vorsitzende des Kreisjugendrings. Spielen, das ja erst einmal sinnfrei sei, stehe im Kontrast zum Leistungsdruck der Gesellschaft — das bekämen schon die Kleinen zu spüren. Gerade jetzt in den Sommerferien sollten sie sich deshalb austoben können. Beim Spielbus haben alle zwischen sieben und zwölf Jahren die Möglichkeit dazu — kostenlos und ohne Anmeldung.

Hinter den Spielen stecken pädagogische Konzepte. Vorbereitet hat das Ganze KJR-Mitarbeiter Rainer Geier. Frisbees dienen zum Beispiel als Spielfelder, auf denen sich Holzfiguren fortbewegen. Bei Einzelereignisfeldern muss einer eine Aufgabe erledigen, bei Gruppenereignissen sind alle gefragt. "Die Kinder haben sich die Aufgaben selbst ausgedacht und versuchen, das Spiel weiterzuentwickeln", erklärt Paula Ludwig.

"Die Mädchen und Jungs sind kreativ und erwerben soziale und kommunikative Grundfertigkeiten, das ist gerade in unserer technisierten Zeit wichtig", pflichtet Landrat Herbert Ecksten bei. "Es sind uns schon Kinder in andere Gemeinden hinterhergereist, weil sie es so toll fanden", erzählt Paula Ludwig. "Der Spielbus wird toll angenommen, wir rechnen auch dieses Jahr wieder mit 750 bis 800 Kindern", so Lades-Eckstein. Neu in diesem Jahr ist, dass die Gemeinden den Spielbus auch vormittags buchen konnten. So macht er nun insgesamt an 15 Vormittagen und 17 Nachmittagen im Landkreis Halt.

LEA MEINGAST