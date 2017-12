Spitzenduo macht Tiefschlag im Doppel wett

2. Tischtennis-Bundesliga: TV Hilpoltstein und TTC Tiefenlauter trennen sich nach scharfem Schlagabtauch 5:5 - vor 1 Stunde

HILPOLTSTEIN - In Gleichschritt verabschiedeten sich der TV Hilpoltstein und der TTC Frickenhausen in die Weihnachtspause der 2. Tischtennis-Bundesliga. Wobei das Bild vom Schritt nicht die Rasanz wiedergibt, mit dem sich die beiden Tabellennachbarn die Bälle um die Ohren hauten, ehe sie sich mit einem 5:5 trennten. Die beiden Teams haben jetzt mit dem FSV Mainz einen punktgleichen Tabellennachbarn, der in Dortmund 6:2 gewann.

Nach dem Frust der Doppelniederlage packte Petr David sein Kämpferherz aus und feierte zwei Einzelsiege. © Foto: Salvatore Giurdanella



Nach dem Frust der Doppelniederlage packte Petr David sein Kämpferherz aus und feierte zwei Einzelsiege. Foto: Foto: Salvatore Giurdanella



Die Zuschauer bekamen in den Doppeln einen Vorgeschmack, was sie in den nicht ganz 200 Minuten erleben würden: Scharfe Ballwechsel und zwei Mannschaften, die viele Höhen und Tiefen durchmachten.

Das erste Tief erwischte das Duo Flemming/Christ, das eine 2:0-Führung nicht ins Ziel brachte. Mit 11:7 und 11:5 trieb es die Frickenhausener Hibiki Tazoe und Liang Qiu mit vollem Risiko vor sich her, ehe diese beiden ihr Stellungsspiel in Griff bekamen und mit gleicher Präzision antworteten. Gut eingeübte Variante: Der näher an der Platte stehende Spieler ging des öfteren auf Tauchstation, um seinem Nebenmann für den nächsten Schlag den Weg frei zu machen. Mit 11:9, 11:9 und 11:5 drehten die beiden den Spieß um.

Bei Petr David und Dennis Dickhardt war der Fall nicht ganz so tief und die Schläge nicht ganz so hart. Im ersten Satz zwangen sie Diogo Chen und Konstantinos Angelakis mit abwechslungsreichen Bällen zu vielen Fehlern. Die Gäste verschärften das Tempo, holten sich den zweiten Satz, machten im dritten einen 4:7-Rückstand wett und punkteten ebenfalls mit einem 11:9. Mit dem gleichen Ergebnis glichen die Hilpoltsteiner wieder aus, hatten aber im Entscheidungssatz (5:11) keinen Auftrag mehr.

Flemming wieder 2:0 vorne

Im vorderen Paarkreuz wechselte der Erfolg die Seiten. Alexander Flemming behielt seinen aggressiven Angriffsstil aus dem Doppel bei und lieferte sich mit Liang Qiu lange und spektakuläre Ballwechsel, bei denen der ehemalige Erstligist besonders im ersten Satz etliche Netzkantenbälle verdauen musste. Nachdem Flemming die ersten beiden Sätze mit 11:5 und 11:6 erobert hatte, agierte er immer gewagter und kassiert prompt ein 4:11, doch diesmal ließ er sich seinen 2:0-Vorsprung nicht mehr vermiesen und fuhr die Ernte mit einem 11:7 ein.

Petr David machte sich gegen Diogo Chen das Leben selbst schwer, weil ihm gegen Satzende in knappen Situationen immer wieder leichte Fehler unterliefen. Bei fünf Durchgängen gab es davon jede Menge. Ein Trauma wurde nicht daraus. Im letzten Durchgang wehrte er beim Stand von 8:10 zwei Matchbälle ab und brachte auch die nächsten beiden Angriffe zum 12:10 durch.

Damit war zur Pause der Gleichstand hergestellt, doch Frickenhausens hinteres Paarkreuz bestätigte die hohen Vorschusslorbeeren und brachten ihr Team mit 4:2 wieder in Front. Dennis Dickhardt durfte sich im dritten Satz mit 11:4 austoben, Nico Christ im zweiten mit 11:5, der Rest ging an die Gäste, wobei sich Christ mit einem 1:11 verabschiedete.

Als dann Alex Flemming die zweite Runde des vorderen Paarkreuzes mit einem 3:11 gegen Diogo Chen eröffnete, schwante den heimischen Zuschauern nichts Gutes. Aber der TV Kapitän brachte nervenstark die nächsten beiden Sätze (13:11 und 11:9) ins Ziel, um dann den Sack mit 11:3 zuzumachen. Wesentlich nervenschonender fiel der 3:0-Sieg von Petr David gegen Liang Qiu aus. 11:4, 11:8, 11:4: Nur im zweiten Satz durfte der Gegner leicht ranschnuppern.

Es folgte gleich das zweite Drei-Satz-Spiel des Tages, mit dem Dennis Dickhardt seine Farben nach vorn brachte. Nach zweimal 11:5 sah es im dritten Durchgang ganz nach dem Anschlusspunkt für die Gäste aus, denn Hibiki Tazoe hatte beim Stand von 8:10 zwei Satzbälle, doch der Pilot in Diensten des TV glich aus, hatte mehrmals Vorteil und punktete schließlich mit einem 16:14.

Damit lag Hilpoltstein erstmals in Führung. Zum Sieg sollte es aber nicht reichen, denn Konstantinos Angelakis nahm Nico Christ die ersten beiden Durchgänge ab. Der Hilpoltsteiner konterte mit einem 11:6, doch im vierten Satz wurde seine Aufholjagd nach drei abgewehrten Satzbällen zum 10:10 beendet. Die letzten beiden Punkte gehörten dem Griechen im Diensten des TTC.

TV Hilpoltstein – TTC Frickenhausen 5:5. Alexander Flemming/Nico Christ - Hibiki Tazoe/Liang Qiu 11:7, 11:5, 9:11, 9:11, 5:11; Petr David/Dennis Dickhardt - Diogo Chen/Konstantinos Angelakis 11:4, 9:11, 9:11, 11:9, 7:11; Alexander Flemming - Liang Qiu 11:5, 11:6, 4:11, 11:7; Petr David - Diogo Chen 10:12, 12:10, 11:6, 8:11, 12:10; Dennis Dickhardt - Konstantinos Angelakis 10:12, 5:11, 11:4, 9:11; Nico Christ - Hibiki Tazoe 7:11, 11:5, 7:11, 1:11; Alexander Flemming - Diogo Chen 3:11, 13:11, 11:9, 11:3; Petr David - Liang Qiu 11:4, 11:8, 11:4; Dennis Dickhardt - Hibiki Tazoe 11:5, 11:5, 16:14; Nico Christ - Konstantinos Angelakis 6:11, 8:11, 11:6, 10:12.

PAUL GÖTZ