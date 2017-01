Sportlerwahl: Über 500 Athleten werden ausgezeichnet

Wer sind die Sportler des Jahres im Landkreis? - vor 1 Stunde

ROTH - Am Freitag, 13. Januar, ehrt der Landkreis Roth ab 19 Uhr zum 37. Mal die erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler des vergangenen Jahres. Viele Showeinlagen lockern den Abend auf, Höhepunkt ist die Auszeichnung der Sportler und Mannschaften des Jahres.

Die Sportlerwahl des Landkreises findet jedes Jahr mit einem attraktiven Rahmenprogramm statt. Auch Gardetänzerinnen des Rother Carneval Vereins sind wieder dabei. © Archivfoto: Paul Götz



Die Sportlerwahl des Landkreises findet jedes Jahr mit einem attraktiven Rahmenprogramm statt. Auch Gardetänzerinnen des Rother Carneval Vereins sind wieder dabei. Foto: Archivfoto: Paul Götz



Auf der Ehrungsliste stehen 561 Einzel- und Mannschaftssportler aus 23 Sportarten. Mit einer Urkunde und einer Medaille werden sie für die in der Zeit von November 2015 bis Oktober 2016 erzielten Leistungen ausgezeichnet. Diese Geehrten wählen auch die Sportler und Mannschaften des Jahres, die Landrat Herbert Eckstein mit der „Gläsernen Eins“ auszeichnen wird.

Die RHV hat die Nominierten ausführlich vorgestellt. Nominiert sind für die Wahl

zur Sportlerin des Jahres

Fußballerin Gia Corley (JFG Wendelstein),

Schützin Angela Kowalewski (SV Adler Worzeldorf),

Triathletin Julia Ramsauer (La Carrera TriTeam Rothsee),

Leichtathletin Rhona Schmidt (TSV Röttenbach/LG Landkreis Roth) und

Kunstradfahrerin Milena Slupina (TSV Bernlohe).

zum Sportler des Jahres

Tischtennisspieler Hannes Hörmann (TV 1879 Hilpoltstein)

Schütze Andreas Meixner (SV Ebenried/SSG Dynamit Fürth/SG 1433 Neumarkt),

Kegler Benjamin Schübel (DJK Abenberg),

Triathlet Matthias Seitz (La Carrera TriTeam Rothsee) und

Läufer Andreas Wagner (RDB Auhof).

als Mannschaft (weiblich)

1. Volleyball-Damenmannschaft DJK Allersberg (Katharina Alt, Isabeau Ammann, Manuela Dotzer, Carola Hopf, Sandra Johanni, Nicole Krach, Verena Kraußer, Miriam Lehner, Alexandra Stark, Jasmin Vorlaufer, Katrin Wagner, Maria Zeiser)

U 17-Juniorinnen-Fußballmannschaft DJK Laibstadt (Carina Fackelmeier, Sofia Weißbeck, Katharina Medl, Aileen Reichel, Nina Emmerling, Theresa Betz, Jennifer Pechler, Fiona Rupp, Antonia Bubenberger, Luna Pfahler, Sophie Wohlmuth, Frauke Klinkmüller, Tamina Flock, Maike Klinkmüller, Nele Pfahler, Luisa Pommer, Luisa Lederer);

U 14-Mannschaft LG Landkreis Roth (Carolin Kupsch, Anica Schütte, Leoni Schütte, Hannah Wittmann, Eva Appeltauer, Janina Bauer)

U 16-Crosslauf-Mannschaft LG Landkreis Roth (Kristin Röck, Sina Appeltauer, Eva Appeltauer) und

Damen 30-Tennismannschaft TC Roth (Stefanie Bachmann, Tanja Ranacher, Anja Hammerl, Anja Ratschmeier, Angela Bedau, Sandra Pelikan-Weiß, Katharina Lötsch, Daniela Seifert, Marita Hesse, Sabine Fischer).

als Mannschaft (männlich)

TGW-Jugendmannschaft TSV Georgensgmünd (Daniel Burger, Jonas Gaßmann, Markus Steer, Philipp Wahlefeld, Maximilian Zimmermann, Daniel Gaßmann, Matthias Katheder, Manuel Stern, Johannes Wechsler);

Luftpistolenmannschaft FSG Greding (Johann Eberle, Hermann Sammiller, Martin Hetzer, Wilfried Stautner, Wolfgang Thomas, Dominik Sänger)

Tischtennis-Schülermannschaft TV Hilpoltstein (Hannes Hörmann, Sebastian Hegenberger, Matthias Danzer, Connor Siebert, Vincent Distler);

1. Tischtennis-Herrenmannschaft TV Hilpoltstein (Alexander Flemming, Nico Christ, Petr David, Dennis Dickhardt) und

U 14-Mannschaft LG Landkreis Roth (Jakob Eberler, Sascha Babel, Nils Kremling, Simon Reif, Lukas Knäblein, Marvin Lorenz, Luca Perl, Philipp Farchmin).

Bilderstrecke zum Thema Wahl zur Gläsernen Eins 2016: Die Nominierten im Bild Jeweils fünf Nominierte, aber jeweils nur ein Sieger. Wie heißen die „Sportler des Jahres 2016“ im Landkreis Roth? Die Kandidaten in den vier Kategorien haben die Sportredakteure der Heimatzeitungen ausgesucht. Die endgültige Wahl treffen aber jene gut 500 Sportlerinnen und Sportler, die bei der Sportlerehrung am 13. Januar selbst ausgezeichnet werden. Hier die Nominierten im Bild (wird fortgesetzt).



Den Auftakt zur Sportlerehrung gestaltet die Garde des Rother Carneval Vereins mit ihrem Showtanz. Im Laufe des Ehrungsabends wird der TV Hilpoltstein „Hello HoopIN“ vorstellen und die im vergangenen Jahr überaus erfolgreiche TGW-Jugendmannschaft des TSV Georgensgmünd ihr Können zeigen. Zum Abschluss wird die Show- und Akrobatik-Gruppe „New Dimension“ aus Velden die Besucher begeistern.

Bitte um Abmeldung

Um den Ablauf vorbereiten zu können, werden die zu ehrenden Sportlerinnen und Sportler, die nicht an der Ehrung teilnehmen können, gebeten, dies dem Landratsamt bis spätestens Freitag, 13. Januar, 12 Uhr, unter Telefon (0 91 71) 81 13 47, oder danach bis zum Beginn der Veranstaltung unter Telefon (01 60) 93 44 92 32 mitzuteilen.

Die Turnhalle in der Nürnberger Straße in Roth öffnet um 18.30 Uhr, die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Im Umfeld stehen nur begrenzt Parkplätze zur Verfügung, weitere Abstellmöglichkeiten gibt es am Nordring vor der Bäckerei Schwab, vor der Werkstatt der Lebenshilfe sowie beim neuen Friedhof.