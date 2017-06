Sportlicher Rollentausch

ROTH - Wenn die kleine Tänzerin zum Badminton-Schläger greift und der Taekwondo-Schwarzgurt-Träger den Hoola-Hoop-Reifen schwingt – dann ist das typisch für den "Rollentausch" bei der Rother "Moonlight Sports-Night".

Tanzgruppen des Rother Carneval Vereins, des Bernloher Wander- und Heimatvereins und der TSG 08 Roth zeigten ebenfalls, was sie drauf haben.



Zu nachtschlafender Zeit ging es am Freitagabend in und rund um die Schule "Kupferplatte" rund. Bei der fünften Auflage der "Sportnacht" boten die Akteure einen interessanten Querschnitt durch die Sportszene der Kreisstadt. Die Devise: "Zuschauen ist gut. Mitmachen noch besser".

Auch Bogenschießen gehörte zum umfangreichen Programm der Moonlight Sports-Night, in der viele Sportarten getestet werden konnten. © Fotos: Weinig



Bürgermeister Ralph Edelhäußer, selbst ein begeisterter Freizeitsportler, schlüpfte in die Rolle des Hauptanimateurs; er moderierte die zweistündige Sport-Gala. Und beschränkte sich dabei nicht nur auf die Rolle des Kommentators, sondern reihte sich immer wieder gerne in die Reihen der jungen Sportler ein. Kindern und Jugendlichen Sportangebote vorstellen und die Gelegenheit geben, etwas Neues auszuprobieren.

Das war einmal mehr das Ziel der vom Rother Jugendhaus/-büro koordinierten "Moonlight Sports-Night". Mit von der Partie waren etliche Sportvereine aus dem Stadtgebiet, wie die TSG und die Spielvereinigung (SpVgg) sowie der TV Eckersmühlen und der SV Pfaffenhofen. Auch der Rother Carneval Verein — Garant für sehenswerte Schau- und Gardetänze, die Tanzgruppe des Bernloher Wander- und Heimatvereins und der Jugendhausrat waren aktiv dabei.

Schlag auf Schlag ging es in dem rund zweistündigen Programm: Badminton neben Zumba, Taekwondo nach Hula hoop mit Fitnesselementen, Streetdance in unmittelbarer Nachbarschaft zu Streetbasketball und Fußball; dazwischen noch ein Ausflug zu den Scheiben der Bogenschützen, einem schnellen Match am Badmintonnetz und zum "Lattelschießen" der Eisstockschützen - wer wirklich alles ausprobierte, müsste am Tag darauf tatsächlich Muskelkater gehabt haben. Nur schade, dass die Sportlerfamilie ziemlich unter sich blieb und nur wenige echte Neulinge den Weg zum Sport im Mondlicht fanden. Dafür klappte es mit dem "cross-over", dem "Fremdschnuppern" beim sportlichen Nachbarn umso besser.

